Sonne und 26 Grad: So wird der Sonntag in Wien

Der Sonntag, 20. September, zeigt sich in Wien über weite Strecken von seiner freundlichen Seite. „Generell geht es sonnig mit ein paar hohen Wolken durch den Tag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung allmählich zu und die Wolken werden dichter. Tagsüber sollte es in der Bundeshauptstadt aber noch trocken bleiben. Erst in der Nacht breiten sich Regenschauer aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Mit Nachmittagstemperaturen um 26 Grad wird es noch einmal angenehm warm.