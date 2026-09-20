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auf dem bild von 5min.at sieht man sonne in wien ottakring.
Viel Sonne und rund 26 Grad bringen Wien am Sonntag noch einmal freundliches Wetter.
Wien
20/09/2026
Prognose

Sonne und 26 Grad: So wird der Sonntag in Wien

Der Sonntag bringt Wien noch einmal sonniges und warmes Wetter. Erst am Nachmittag werden die Wolken dichter, Regen wird aber erst in der Nacht erwartet.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Der Sonntag, 20. September, zeigt sich in Wien über weite Strecken von seiner freundlichen Seite. „Generell geht es sonnig mit ein paar hohen Wolken durch den Tag“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung allmählich zu und die Wolken werden dichter. Tagsüber sollte es in der Bundeshauptstadt aber noch trocken bleiben. Erst in der Nacht breiten sich Regenschauer aus. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest bis West. Mit Nachmittagstemperaturen um 26 Grad wird es noch einmal angenehm warm.

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