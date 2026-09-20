Handy und Geld weg: 18-Jähriger von Unbekannten ausgeraubt und verfolgt

Ein 18-Jähriger soll dabei in der Landstraßer Hauptstraße von drei bisher unbekannten Tätern mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht worden sein. Sie forderten von ihm die Herausgabe seiner Wertgegenstände. Das Opfer gab ihnen Handy und Geldtasche, woraufhin er geflüchtet ist. Die Unbekannten haben den 18-Jährigen laut der Polizei bis zu einem Hotel im zweiten Bezirk verfolgt, in das dieser dann schließlich flüchtete. Angestellte des Hotels alarmierten daraufhin die Polizei, eingeleitete Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen jedoch negativ. Der 18-Jährige gab an, nicht verletzt worden zu sein. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.