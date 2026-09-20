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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber bei Nacht.
Auch der Polizeihubschrauber war über Wien unterwegs.
Wien / 16. Bezirk
20/09/2026
Samstagabend

Deshalb war der Polizeihubschrauber über Wien-Ottakring

Samstagabend, am 19. September 2026 kurz nach 20 Uhr, ist der Polizeihubschrauber über Wien-Ottakring geflogen. Grund dafür war ein Raub in einem Innenhof einer Wohnhausanlage.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Zeugen beobachteten gegen 20.10 Uhr, wie ein bislang unbekannter Täter einen Mann im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Ottakring erst zu Boden schlug und dann dessen Rucksack nahm. Anschließend flüchtete er, die Zeugen eilten dem Opfer zu Hilfe und riefen die Rettung. Der 58-Jährige, der bei dem Vorfall Kopfverletzungen davontrug, wurde von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Eine Sofortfahndung, bei der unter anderem auch die Polizeidiensthundeeinheit und der Hubschrauber mit dabei waren, verlief negativ. Das Landeskriminalamt hat die Ermittungen mittlerweile übernommen.

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