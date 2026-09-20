Deshalb war der Polizeihubschrauber über Wien-Ottakring

Zeugen beobachteten gegen 20.10 Uhr, wie ein bislang unbekannter Täter einen Mann im Innenhof einer Wohnhausanlage in Wien-Ottakring erst zu Boden schlug und dann dessen Rucksack nahm. Anschließend flüchtete er, die Zeugen eilten dem Opfer zu Hilfe und riefen die Rettung. Der 58-Jährige, der bei dem Vorfall Kopfverletzungen davontrug, wurde von der Berufsrettung Wien ins Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei. Eine Sofortfahndung, bei der unter anderem auch die Polizeidiensthundeeinheit und der Hubschrauber mit dabei waren, verlief negativ. Das Landeskriminalamt hat die Ermittungen mittlerweile übernommen.