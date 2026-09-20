Mitten in der Nacht: Unbekannte prügeln 40-Jährigen krankenhausreif

Am Franz-Josefs-Kai im ersten Wiener Bezirk ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag, am 20. September gegen 2 Uhr, zu einer Schlägerei gegeben. Zwei Personen wurden verletzt.

Die beiden Männer gaben an, dass sie von Unbekannten attackiert und ausgeraubt worden seien. Die Täter sollen aus bisher unbekannter Ursache auf den 28- und den 40-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Die Flucht ergriffen sie erst, als Zeugen den Polizeinotruf wählten, heißt es nun seitens der Beamten. Mit dabei hatten sie den Rucksack eines der beiden Opfer. Der 28-Jährige wurde nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen, der 40-Jährige wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Landeskriminalamt ermittelt nun.