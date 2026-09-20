Polizei findet in Drogenwohnung Kokain, Cannabis und 11.000 Euro

Gegen 19.20 Uhr wurde ein 29-jähriger Serbe wegen des Verdachts des Drogenhandels in Mariahilf festgenommen, anschließend wurde eine nahe gelegene, mutmaßliche Bunkerwohnung durchsucht. Dort fand man einen weiteren Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Rumänen. Auch er wurde festgenommen. Als man ihn und die Wohnung durchsuchte, haben die Beamten insgesamt 350 Gramm Kokain, 940 Gramm Cannabis und rund 11.000 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sichergestellt. Die Ermittlungen dauern derweil an. Die Tatverdächtigen wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht. Die Beantragung der Untersuchugnshaft wurde in Aussicht gestellt.