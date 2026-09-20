Pfand-Probleme: Warum die Rückgabe nicht immer funktioniert

Recycling Pfand Österreich, die für die Abwicklung des Einwegpfandsystems in Österreich zuständig sind, waren dieses Jahr auch am Wiener Mistfest vertreten. Vor allem ein Punkt sorgt beim Einwegpfand noch oft für Unverständnis.

Am Wochenende, am 19. und 20. September jeweils von 9 bis 18 Uhr, hat das Wiener Mistfest der MA48 in der Richthausenstraße 2 beim Mistplatz in Hernals stattgefunden. Mit dabei war auch Recycling Pfand Österreich, die für das Einwegpfandsystem in Österreich verantwortlich zeichnen. An dessen Stand konnte man den Kreislauf der Dosen und Flaschen verfolgen. „Damit wird Kreislaufwirtschaft für alle Altersgruppen erlebbar“, heißt es in einer Aussendung.

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Was beim Pfandsystem oft für Unverständnis sorgt

Das Einwegpfandsystem für Plastikflaschen und Aludosen zwischen 0,1 und drei Litern besteht mittlerweile seit fast zwei Jahren – seit Jänner 2025. Es sorgt dennoch manchmal noch für Probleme und Unverständnis bei den Benutzern, wie auch Kommentare, Leserzusendungen und Erfahrungsberichte, die der 5 Minuten-Redaktion oft zugeschickt werden und in sozialen Medien zu lesen sind, zeigen. Besonders häufig ist der Ärger demnach dann, wenn die Pfandflaschen nicht entgegengenommen werden. Wir haben hier jetzt einen kurzen Überblick für euch, warum Plastikflaschen und Dosen manchmal nicht zurückgenommen werden.

Wann der Pfandautomat das Pfandgebinde NICHT zurücknimmt

Dabei gibt es einen Unterschied zwischen Einweg- und Mehrweggebinden. Wie der ORF berichtet würden bei Mehrweggebinden Flaschen- und Kistenkreisläufe dahinterstehen. Diese werden oft mit Lieferanten aufrecht erhalten, weshalb nicht jede Mehrwegflasche auch von jedem Supermarkt zurückgenommen wird. Anders stellt sich das bei Einwegflaschen und -dosen dar. Diese muss jeder Pfandautomat, der auf Einwegpfand ausgelegt ist, auch zurücknehmen. Gründe, weshalb das in der Praxis oft nicht so funktioniert, wie man sich das in der Theorie vorstellen würde sind etwa ein nicht lesbarer Code, ein nicht pfandpflichtiges Gebinde (wie etwa Tetrapack oder Sirupe) oder dass das Gebinde nicht in Österreich gekauft wurde – und dementsprechend auch nicht das österreichische Pfandlogo hat. Macht der Automat Probleme (ist er beispielsweise voll), sollte man sich an den Supermarkt selbst wenden.