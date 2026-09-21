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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei Tag.
Viel Sonne, einige Wolken und kräftiger Nordwestwind bestimmen am Montag das Wetter in Wien.
Wien
21/09/2026
Prognose

Sonne und kräftiger Wind: So wird der Montag in Wien

Der Montag bringt Wien nach anfänglichen Wolken viel Sonnenschein. Bei kräftigem Nordwestwind werden allerdings nur noch rund 19 Grad erreicht.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Die neue Woche startet in Wien zunächst noch mit hohen Restwolken. Diese machen jedoch bald Platz für die Sonne. „Anfangs gibt es noch hohe Restwolken, bald überwiegt aber der Sonnenschein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag entstehen vermehrt Haufenwolken. Einzelne Regenschauer können zwar nicht völlig ausgeschlossen werden, gelten laut Prognose aber als eher unwahrscheinlich. Damit bleibt es in Wien voraussichtlich weitgehend trocken. Spürbar macht sich hingegen der Wind: Dieser weht lebhaft bis stark aus Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 19 Grad.

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