Sonne und kräftiger Wind: So wird der Montag in Wien

Die neue Woche startet in Wien zunächst noch mit hohen Restwolken. Diese machen jedoch bald Platz für die Sonne. „Anfangs gibt es noch hohe Restwolken, bald überwiegt aber der Sonnenschein“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Am Nachmittag entstehen vermehrt Haufenwolken. Einzelne Regenschauer können zwar nicht völlig ausgeschlossen werden, gelten laut Prognose aber als eher unwahrscheinlich. Damit bleibt es in Wien voraussichtlich weitgehend trocken. Spürbar macht sich hingegen der Wind: Dieser weht lebhaft bis stark aus Nordwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei rund 19 Grad.