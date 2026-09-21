Autofreier Tag: Mit einem Öffi-Ticket den ganzen Tag unterwegs

Am 22. September wird der Einzelfahrschein im VOR-Gebiet zur Tageskarte. In Wien gilt ein Vollpreis-Einzelticket den ganzen Tag für das gesamte Öffi-Angebot.

Wer am Dienstag, 22. September, mit Bus, Bahn oder Bim unterwegs ist, kann vom „Autofreien Tag“ profitieren. Im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) wird ein Vollpreis-Einzelticket an diesem Tag auf der gewählten Strecke zur Tageskarte. Das VOR-Gebiet umfasst Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Damit können Fahrgäste zwischen ihrem Start- und Zielort beliebig oft unterwegs sein. Die Aktion soll dazu einladen, Wege, die sonst mit dem Auto zurückgelegt werden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln auszuprobieren.

Ein Ticket für den ganzen Tag

In Niederösterreich und dem Burgenland ist das Vollpreis-Einzelticket ab 2,30 Euro erhältlich. Am 22. September kann damit auf der gewählten Strecke beliebig oft gefahren werden. In der Kernzone Wien wird das Vollpreis-Einzelticket um drei Euro zur Tageskarte für das gesamte öffentliche Verkehrsangebot. Die Gültigkeit reicht bis 1 Uhr des Folgetages. Die Aktion gilt für Vollpreis-Einzeltickets auf den Verbundlinien im VOR-Gebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland. Ausgenommen sind Bedarfsverkehre sowie Linien, die nicht im VOR-Tarif verkehren, etwa touristische Angebote oder der City Airport Train (CAT). Auch reduzierte Tickets sind von der Aktion ausgeschlossen.

Eine Woche kostenlos rund um St. Valentin

Zusätzlich gibt es rund um St. Valentin bereits seit 16. September eine weitere Aktion im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Auf fünf NÖVOG-Regionalbuslinien können Fahrgäste bis einschließlich 22. September kostenlos unterwegs sein.

Das Angebot gilt auf folgenden Strecken: Linie 613: Wallsee – Strengberg – St. Valentin

Wallsee – Strengberg – St. Valentin Linie 616: St. Valentin – St. Pantaleon – Ennsdorf – Enns

St. Valentin – St. Pantaleon – Ennsdorf – Enns Linie 617: Langenhart – St. Valentin – Klein Erla

Langenhart – St. Valentin – Klein Erla Linie 618: Erla – St. Valentin – Herzograd

Erla – St. Valentin – Herzograd Linie 619: St. Valentin – Ernsthofen – Neu Rubring – Aichet – Pyburg

Europäische Mobilitätswoche endet am 22. September

Der „Autofreie Tag“ bildet den Abschluss der Europäischen Mobilitätswoche, die jährlich von 16. bis 22. September stattfindet. Dabei stehen öffentliche Verkehrsmittel und unterschiedliche Möglichkeiten der Fortbewegung im Mittelpunkt. Wer am 22. September eine Verbindung mit den Öffis planen möchte, kann dafür den VOR-AnachB-Routenplaner oder die VOR-AnachB-App nutzen. Dort finden sich aktuelle Verbindungen und Fahrplaninformationen für die gesamte Ostregion.