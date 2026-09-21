Gebäudeeinsturz in Wien: Stundenlange Rettungsaktion in Trümmern

Am späten Sonntagabend in der Wiener Innenstadt: Nach dem Teileinsturz eines Wohnhauses mussten 17 Personen versorgt werden. Eine Frau lag stundenlang unter Trümmern und wurde von Spezialkräften gerettet.

Ein Rettungseinsatz forderte am späten Sonntagabend gegen 22.30 Uhr die Einsatzkräfte in der Wiener Innenstadt. In einem Wohnhaus in der Wipplinger Straße kam es plötzlich zu einem Teileinsturz eines Gebäudes. Die Berufsrettung Wien rückte mit einem Großaufgebot samt Sonder-Einsatz-Gruppe (SEG) an und übernahm die medizinische Einsatzleitung. Insgesamt mussten 17 Personen von den Rettungsteams betreut und versorgt werden. Viele Bewohner klagten durch die massive Staubentwicklung über Atembeschwerden und wurden in den Großraumbussen der Berufsrettung betreut.

Sturz aus zwei Stockwerken

Drei Bewohner erlitten bei dem Einsturz Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 60-jähriger Wiener stürzte beim Einsturz zwei Stockwerke tief ab. Er kam mit Prellungen und Abschürfungen vergleichsweise leicht davon. Eine 88-jährige Frau wurde wegen schwerer Atembeschwerden in eine Klinik eingeliefert.

Notfallmedizinische Versorgung direkt in den Trümmern

Besonders dramatisch gestaltete sich die Rettung einer 57-jährigen Bewohnerin, die unter den Trümmern verschüttet wurde. Da sich die Bergungsarbeiten über mehrere Stunden hinweg gestalteten, entsandte die Rettung Spezialkräfte der Seiltechnik-Einsatz-Gruppe (STEG) direkt zu der Frau. Zwei Notfallspezialisten harrten stundenlang bei der Eingeschlossenen aus, versorgten sie mit Schmerzmitteln und stabilisierten ihren Zustand inmitten der Trümmer. Schließlich gelang die Bergung: Die 57-Jährige erlitt mehrere Frakturen sowie Prellungen und wurde umgehend in einen Schockraum gebracht. Für die übrigen Bewohner des beschädigten Hauses wurden Notunterkünfte organisiert.