Familien-Drama in Wien: Mann beraubt Mutter und droht mit Mord

Ein 47-jähriger Mann soll seine eigene Mutter mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Vor der Flucht drohte er zudem, seinen Bruder und seine Ex-Freundin umzubringen.

Ein Familienkonflikt rief am Sonntagmittag die Wiener Polizei auf den Plan. Eine 75-jährige Frau erschien gegen 13.35 Uhr völlig aufgelöst auf einer Polizeiinspektion, um schwere Anschuldigungen gegen ihren eigenen Sohn zu erheben. Der 47-jährige Wiener soll seine Mutter zuvor an ihrer Wohnadresse in Wien-Neubau an den Haaren gezogen, mit einem Messer bedroht und ihr 40 Euro Bargeld abgepresst haben. Doch damit nicht genug: Beim Verlassen der Wohnung stieß der Tatverdächtige lautstarke Morddrohungen gegen seinen Bruder sowie gegen seine Ex-Freundin aus.

Polizeiliche Fahndung führt rasch zum Erfolg

Die Beamten der Polizeiinspektion Urban Loritz Platz leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Der 47-Jährige konnte schließlich an seiner Wohnadresse in Wien-Leopoldstadt ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach der Einvernahme wurde der Tatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien direkt in eine Justizanstalt eingeliefert.