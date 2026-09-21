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Bild auf 5min.at zeigt ein Messer und Geld im Wohnzimmer
Ein 47-Jähriger bedrohte in Wien seine Mutter mit dem Messer und sprach Morddrohungen aus.
Wien-Neubau
21/09/2026
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Familien-Drama in Wien: Mann beraubt Mutter und droht mit Mord

Ein 47-jähriger Mann soll seine eigene Mutter mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Vor der Flucht drohte er zudem, seinen Bruder und seine Ex-Freundin umzubringen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(167 Wörter)
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Ein Familienkonflikt rief am Sonntagmittag die Wiener Polizei auf den Plan. Eine 75-jährige Frau erschien gegen 13.35 Uhr völlig aufgelöst auf einer Polizeiinspektion, um schwere Anschuldigungen gegen ihren eigenen Sohn zu erheben. Der 47-jährige Wiener soll seine Mutter zuvor an ihrer Wohnadresse in Wien-Neubau an den Haaren gezogen, mit einem Messer bedroht und ihr 40 Euro Bargeld abgepresst haben. Doch damit nicht genug: Beim Verlassen der Wohnung stieß der Tatverdächtige lautstarke Morddrohungen gegen seinen Bruder sowie gegen seine Ex-Freundin aus.

Polizeiliche Fahndung führt rasch zum Erfolg

Die Beamten der Polizeiinspektion Urban Loritz Platz leiteten umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Der 47-Jährige konnte schließlich an seiner Wohnadresse in Wien-Leopoldstadt ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Mann wurden umgehend ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach der Einvernahme wurde der Tatverdächtige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien direkt in eine Justizanstalt eingeliefert.

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