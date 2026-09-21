Raubüberfall in Wien: Duo (14, 16) drohte mit Messer – Festnahme

Wien-Favoriten: Ein 15-Jähriger wurde im Beisein seiner Freunde von zwei Jugendlichen bedroht und ausgeraubt. Die Polizei konnte das Duo wenig später am Viktor-Adler-Markt festnehmen.

Zu einem Raubüberfall kam es am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr im Wiener Gemeindebezirk Favoriten. Ein 15-Jähriger befand sich gemeinsam mit drei Freunden in der Landgutgasse, als die Gruppe plötzlich von zwei Jugendlichen konfrontiert wurde. Einer der Täter bedrohte das Opfer mit einem Messer und forderte Bargeld. Mit einer Beute im zweistelligen Eurobereich flüchteten die beiden Tatverdächtigen anschließend in Richtung des nahegelegenen Parks.

Festnahme am Viktor-Adler-Markt

Die alarmierten Kräfte des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit leiteten sofort eine Großfahndung ein. Dank einer präzisen Personenbeschreibung und des raschen Einschreitens gelang den Beamten der Bereitschaftseinheit nur kurze Zeit später ein Ermittlungserfolg: Die mutmaßlichen Täter – ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger – wurden im Bereich des Viktor-Adler-Marktes vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung konnten die Polizisten zwei Messer auffinden und sicherstellen. Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd, Ermittlungsbereich Raub) hat die weiteren Erhebungen übernommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die beiden Beschuldigten in eine Justizanstalt eingeliefert.