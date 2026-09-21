Mindestens sieben Opfer: 52-jähriger Taschendieb in Wien festgenommen

Einem Ermittlungserfolg des Landeskriminalamtes Wien (Außenstelle Zentrum Ost) ging ein gezielter Zugriff in der Wiener Innenstadt voraus. Die Kriminalisten hatten bereits zuvor die Identität eines 52-jährigen Mannes ausgeforscht, der im Verdacht steht, gewerbsmäßig als Taschendieb unterwegs gewesen zu sein. Ihm werden mindestens sieben Diebstähle zugerechnet. Am Donnerstagabend, dem 17. September 2026, erkannten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) den Gesuchten gegen 18.10 Uhr im Rahmen einer Schwerpunktstreife wieder.

Beobachtet beim Versuch, Geld abzuheben

Die Polizisten nahmen umgehend die Observation auf. Dabei beobachteten sie den Tatverdächtigen, wie er versuchte, an einem Bankomaten mit einer mutmaßlich gestohlenen Bankomatkarte Bargeld abzuheben – der Versuch schlug jedoch fehl. Die Einsatzkräfte schritten sofort ein, hielten den 52-jährigen Algerier an und nahmen ihn aufgrund einer aufrechten Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen entdeckten die Beamten Bargeldbestände im vierstelligen Eurobereich, aufgeteilt auf drei verschiedene Währungen. Der Beschuldigte verweigerte bei der Einvernahme die Aussage. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt eingeliefert.