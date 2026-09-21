Neue Details nach Hauseinsturz in Wien: Diese Kontrolle stand noch aus

Nach dem Teileinsturz eines Wohnhauses in der Färbergasse in der Wiener Innenstadt laufen die Ermittlungen zur Ursache weiter. Am Sonntagabend waren mehrere Decken des Gebäudes eingebrochen. Eine 57-jährige Bewohnerin wurde unter den Trümmern verschüttet und konnte erst nach einer mehrstündigen Rettungsaktion schwer verletzt geborgen werden. Nun gibt es neue Informationen zu den Bauarbeiten in dem Gebäude. Wie „Heute“ berichtet, war für die Adresse Färbergasse 6 bereits im vergangenen Jahr ein Dachgeschoss-Ausbau bewilligt worden. Als Baubeginn sei der zuständigen MA 37 der 31. August 2026 gemeldet worden.

Kontrolle stand noch aus

Im Zuge der Bauanzeige sei laut MA 37 ordnungsgemäß ein Prüfingenieur bekannt gegeben worden. Eine Kontrolle durch die Bauinspektion hatte zum Zeitpunkt des Einsturzes allerdings noch nicht stattgefunden. Nach Angaben der Behörde seien bis dahin lediglich kleinere Arbeiten durchgeführt worden, darunter die Entfernung des Fußbodens im Erdgeschoss. Ob die Bauarbeiten etwas mit dem Einsturz zu tun haben könnten, ist derzeit völlig offen. Die MA 37 verwies gegenüber „Heute“ auf die laufenden Ermittlungen und machte keine Angaben zur Ursache. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung.

Baufirma soll Sicherungskonzept erstellen

Die polizeiliche Sperre rund um das Gebäude wurde mittlerweile aufgehoben. Teile des betroffenen Bereichs bleiben allerdings aufgrund einer baubehördlichen Sperre weiterhin nicht zugänglich. Die zuständige Baufirma wurde laut MA 37 aufgefordert, ein Sicherungskonzept zu erstellen und dieses mit der Behörde abzustimmen. Erst nach dessen Umsetzung sollen die verbliebenen Sperren aufgehoben werden können.

57-Jährige stundenlang unter Trümmern

Bei dem Einsturz gegen 22.30 Uhr wurden insgesamt 17 Personen von der Berufsrettung betreut. Drei Bewohner kamen ins Krankenhaus. Besonders schwer traf es eine 57-Jährige: Sie wurde verschüttet und erlitt mehrere Frakturen und Prellungen. Spezialkräfte versorgten sie während der stundenlangen Bergung direkt unter den Trümmern. Anschließend wurde sie in stabilem Zustand in einen Schockraum gebracht. Auch ihr 60-jähriger Ehemann stürzte beim Einsturz zwei Stockwerke in die Tiefe und erlitt Prellungen sowie Abschürfungen. Eine 88-Jährige wurde aufgrund von Atembeschwerden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.