52.000 Termine gebucht: So kommen Wiener jetzt schneller zur richtigen Ambulanz

Mehr als 52.000 Ambulanztermine wurden bereits über 1450 vermittelt. Das Angebot soll Patienten die Suche nach der richtigen Anlaufstelle erleichtern.

Mehr als 52.000 Ambulanztermine wurden seit Juli 2025 über die Gesundheitsberatung 1450 vereinbart. Rund 225 Ambulanzen nehmen derzeit teil.

Mehr als 52.000 Ambulanztermine wurden seit Juli 2025 über die Gesundheitsberatung 1450 vereinbart. Rund 225 Ambulanzen nehmen derzeit teil.

Wer in Wien einen Ersttermin in einer Klinik-Ambulanz benötigt, kann dafür seit Juli 2025 die Gesundheitsberatung 1450 nutzen. Voraussetzung ist eine ärztliche Überweisung. Das Angebot wird mittlerweile rege genutzt: 52.269 Termine wurden nach Angaben des Wiener Gesundheitsverbundes bereits auf diesem Weg vereinbart. Allein 2026 werden derzeit durchschnittlich rund 4.000 Termine pro Monat über 1450 gebucht – mit steigender Tendenz.

1450 sucht die passende Ambulanz

Der Vorteil für Patienten: Sie müssen nicht selbst herausfinden, welche Ambulanz für ihre Diagnose zuständig ist und anschließend mehrere Stellen kontaktieren. Beim Anruf wird geprüft, welche Diagnose vorliegt und ob eine entsprechende Überweisung vorhanden ist. Eine Datenbank mit rund 2.220 erfassten Diagnosen zeigt den Mitarbeitern, welche Ambulanz zuständig ist und wo ein freier Termin verfügbar ist. Dieser kann anschließend direkt gebucht werden. Die Termindetails kommen danach per SMS oder E-Mail.

Bereits rund 225 Ambulanzen dabei

Mittlerweile können Termine in rund 225 Ambulanzen des Wiener Gesundheitsverbundes über 1450 vereinbart werden. Wie stark das System teilweise schon genutzt wird, zeigt die Klinik Donaustadt: Dort erfolgen laut Gesundheitsverbund inzwischen etwa 43 Prozent der Terminbuchungen über 1450. „Für Patient*innen bedeutet das weniger Aufwand und mehr Orientierung, für den Wiener Gesundheitsverbund bessere Planbarkeit und effizientere Abläufe“, erklärt Michael Binder, Medizinischer Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes. Künftig soll das System schrittweise auch auf Folge- und Kontrolltermine ausgeweitet werden.

Terminservice von 8 bis 20 Uhr

Für die Terminvereinbarung wurde die Erreichbarkeit erweitert. Das Service steht an Werktagen von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung. In Wien wird 1450 vom Fonds Soziales Wien betrieben. FSW-Geschäftsführerin Susanne Winkler sieht in der Bündelung der Angebote eine Möglichkeit, Patienten schneller durch das Gesundheitssystem zu lotsen.

Rückruf kann auch online angefordert werden

Wer nicht direkt bei 1450 anrufen möchte, hat seit Mai 2026 eine weitere Möglichkeit: Online kann ein Rückruf zur Vereinbarung eines Ersttermins angefordert werden. Online-Rückruf für einen Ambulanztermin anfordern Weitere Informationen zur Terminbuchung bietet der Wiener Gesundheitsverbund:

Informationen zu Ambulanzterminen