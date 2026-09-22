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Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Sonne und Wolken wechseln sich ab, am Nachmittag sind einzelne kurze Regenschauer möglich. Mehr als rund 17 Grad werden nicht erwartet.
Wien
22/09/2026
Vorhersage

Sonne, Wolken und kurze Schauer: Mehr als 17 Grad sind nicht drin

Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt den Tag. Zwischendurch kann es kurz regnen, überwiegend bleibt es aber trocken. Dazu weht lebhafter Nordwestwind.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Ein beständiger Sonnentag sieht anders aus: Sonne und Wolken wechseln sich den ganzen Tag über ab. Dabei gibt es aber durchaus längere trockene Phasen.

Kurze Schauer am Nachmittag möglich

Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für einzelne kurze Regenschauer. Viel Regen ist allerdings nicht zu erwarten: Die meiste Zeit bleibt es trocken und zwischendurch zeigt sich immer wieder die Sonne. Spürbar macht sich außerdem der lebhaft wehende Nordwestwind. Besonders warm wird es nicht mehr: Die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 17 Grad.

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