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Sonne, Wolken und kurze Schauer: Mehr als 17 Grad sind nicht drin
Ein Mix aus Sonne und Wolken bestimmt den Tag. Zwischendurch kann es kurz regnen, überwiegend bleibt es aber trocken. Dazu weht lebhafter Nordwestwind.
Ein beständiger Sonnentag sieht anders aus: Sonne und Wolken wechseln sich den ganzen Tag über ab. Dabei gibt es aber durchaus längere trockene Phasen.
Kurze Schauer am Nachmittag möglich
Am Nachmittag steigt die Wahrscheinlichkeit für einzelne kurze Regenschauer. Viel Regen ist allerdings nicht zu erwarten: Die meiste Zeit bleibt es trocken und zwischendurch zeigt sich immer wieder die Sonne. Spürbar macht sich außerdem der lebhaft wehende Nordwestwind. Besonders warm wird es nicht mehr: Die Tageshöchsttemperaturen erreichen rund 17 Grad.
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