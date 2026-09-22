Quotenerfolg: Kommissar Rex schnüffelt weiter

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel entstehen zwischen Prater, Staatsoper und Donau derzeit und noch bis zum Frühjahr 2027 sechs neue Fälle der ORF/SAT.1-Krimireihe „Kommissar Rex“.

In der zweiten Staffel zieht Kommissar Max Steiner mit Rex in eine charmante WG ein.

In der zweiten Staffel zieht Kommissar Max Steiner mit Rex in eine charmante WG ein.

Der Erfolg der ersten Staffel war groß, darum geht’s jetzt mit Staffel zwei weiter. Auch hier nimmt die vierbeinige Spürnase gemeinsam mit Kommissar Max Steiner (Maximilian Brückner) die Ermittlungen auf. Unter der Regie von Mike Marzuk und Ismail Sahin übernimmt erneut die Filmtierranch das Training und die Betreuung von Rex. Die Ausstrahlung ist voraussichtlich für 2027 auf ORF 1 sowie auf ORF ON geplant.

Ein kleiner Ausblick auf die Fortsetzung

Bei der Wiener Mordkommission hält Chefin Major Evelyn Leitner (Doris Golpashin) die Fäden in der Hand, unterstützt von ihrem bewährten Team aus Kommissar Max Steiner, Inspektor Felix Burger (Ferdinand Seebacher), Pathologe Dr. Tom Wippler (Alfred Dorfer) und natürlich Rex. Für frischen Wind und die richtige Außenwirkung sorgt in der zweiten Staffel die neue Pressesprecherin Paula Grobecker (Hilde Dalik). Auch im Privatleben von Max tut sich einiges: Gemeinsam mit Tochter Anna (Sophie Borchhardt) und Rex bezieht er eine charmante WG in einem Haus an der Donau. Ein perfekter Ort, um die Trennung von Ex-Frau Sarah zu verarbeiten und den Blick wieder nach vorne zu richten – vielleicht ja sogar Richtung Paula?

Schaust du Kommissar Rex? Ja, klar! Ich liebe Kommissar Rex! Die alten Folgen hab ich immer gern gesehen, die neue Verfilmung gefällt mir nicht mehr. Nein, das interessiert mich gar nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 10:29 Uhr aktualisiert