Handy-Ortung liefert Hinweise: Vermisste könnte unter Trümmermassen vergraben sein

Eine Bewohnerin des gestern Montag teilweise eingestürzten Gebäudes in der Färbergasse in Wien wird nach wie vor vermisst. Eine Handyortung zeigt: Die Frau könnte sich unter den Trümmermassen befinden.

Die Suche nach einer vermissten Bewohnerin im Gefahrenbereich des teilweisen Gebäudeeinsturzes in der Färbergasse in der Wiener Innenstadt geht weiter. Bereits gestern Montag, am 21. September 2026, wurde eine 57-Jährige schwer verletzt nach einer dreistündigen Rettungsaktion aus dem Schutt geborgen. Wie die MA68 gegenüber 5 Minuten mitteilt, wird aber weiterhin nach einer zweiten vermissten Bewohnerin gesucht. Der anfängliche Verdacht, dass sich die Frau in den frühen Morgenstunden des Vortags in ihrem Nebenwohnsitz aufgehalten habe, ließ sich nicht bestätigen. Eine Handyortung liefert nun jedoch konkrete Hinweise darauf, dass sie nach wie vor unter den Schuttmassen begraben sein könnte.

Schwache Signale wahrgenommen

Daraufhin kamen am gestrigen Montag erneut Spezialkräfte für Schallortung sowie Rettungshunde der Feuerwehr zum Einsatz, die schwache Signale wahrnahmen. Wegen der extremen Einsturzgefahr und nachrutschenden Trümmern lassen sich diese Wahrnehmungen derzeit jedoch nicht eindeutig einordnen. Die Suche im Gefahrenbereich erfordert körperlichen Höchsteinsatz und akribische Handarbeit. Seit der Nacht ist deshalb ein Saugbagger im Einsatz, um Schutt und Ziegelteile über einen Schlauch sicher aus dem Gebäude abzusaugen.

Suche läuft auf Hochtouren

Während mehrere Trupps im Inneren nach der Vermissten suchen, laufen parallel dazu fortlaufend Sicherungsarbeiten am und im Gebäude. Diese Maßnahmen sollen die Trümmer stabilisieren und die Rettungskräfte vor Ort bestmöglich schützen. Der Einsatz dauert weiterhin an.

17 Betroffene von Berufsrettung versorgt, 3 Personen im Krankenhaus, eine Frau schwer verletzt

Nach dem Gebäudeeinsturz versorgte die Berufsrettung am Montagabend 17 Betroffene. Drei Personen wurden in Krankenhäuser transportiert. Eine 57-jährige Frau erlitt beim Verschütten multiple Frakturen und Prellungen; sie wurde noch während der langwierigen Rettung im Trümmerbereich medizinisch betreut und anschließend in stabilem Zustand dem Schockraum übergeben. Ihr 60-jähriger Ehemann überstand einen Sturz über zwei Stockwerke mit Prellungen und Schürfwunden. Zudem wurde eine 88-jährige Frau mit Atemnot hospitalisiert.