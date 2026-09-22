Betrunkener randaliert in Wiener Imbiss

Ein 34-Jähriger sorgte am Montagnachmittag in einem Imbisslokal in Wien-Landstraße für einen Polizeieinsatz. Der Mann soll randaliert, Polizisten beschimpft und ihnen Schläge angedroht haben.

Am Montagnachmittag wurde die Polizei zu einem Imbisslokal im Wiener Bezirk Landstraße gerufen. Gegen 14.55 Uhr soll dort ein 34-jähriger Mann für Unruhe gesorgt haben. Laut Angaben eines Zeugen und des Lokalbesitzers hatte der Mann zuvor vor dem Geschäft einen älteren Mann ohne ersichtlichen Grund angepöbelt. Als die beiden Männer einschritten, soll der 34-Jährige gegen die Auslagenscheiben des Lokals geschlagen haben. Anschließend ging er in das Geschäft und soll dort weiter randaliert haben.

Mann bedroht auch Polizisten

Auch beim Eintreffen der Beamten beruhigte sich die Situation laut Polizei nicht. Der offensichtlich alkoholisierte Mann soll die Polizisten angeschrien und beschimpft haben. Schließlich drohte er den Beamten auch Schläge an. Daraufhin nahmen die Polizisten den österreichischen Staatsbürger fest. Ein anschließend durchgeführter Alkovortest ergab eine Alkoholisierung von rund 2,4 Promille. Der Mann ist laut Polizei bereits amtsbekannt.