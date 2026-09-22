Mit 115 km/h durch den 50er: 17-Jähriger ohne Führerschein gestoppt

Spektakulärer Raser-Fehltritt am Schottenring: Im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle erwischte die Wiener Polizei gestern Mittag ein Auto mit einer Geschwindigkeit von 115 km/h. Erlaubt sind an dieser Stelle maximal 50 km/h.

Neben den massiven Verkehrsübertretungen blüht dem Jugendlichen nun auch eine Anzeige wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.

Neben den massiven Verkehrsübertretungen blüht dem Jugendlichen nun auch eine Anzeige wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.

Bei der Anhaltung eines 17-Jährigen Autolenkers im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle am gestrigen Montag, dem 21. September 2026, folgten gleich mehrere Überraschungen. Denn, er war nicht nur doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt – der Bursch am Steuer des Mietwagens verfügte auch über keinen gültigen Führerschein.

Freund mietete den Wagen

Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, hatte nicht der Jugendliche selbst den Wagen gemietet, sondern ein Freund. Der 17-Jährige soll den Pkw laut eigenen Angaben ohne dessen Wissen in Betrieb genommen haben. Neben den massiven Verkehrsübertretungen blüht ihm daher nun auch eine Anzeige wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.

Mietwagen wurde direkt an der Vermieter übergeben

Eine Beschlagnahme des Autos blieb aus, da es sich um ein Mietfahrzeug handelt. Der Wagen wurde direkt an den Vermieter übergeben. Die Wiener Polizei kündigte an, im Kampf gegen eine der Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle weiterhin konsequent auf Tempokontrollen zu setzen.