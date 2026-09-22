Eskalation wegen Joghurtbecher: 50-Jähriger bedroht Security mit dem Tod

Erst Ladendiebstahl, dann Morddrohung: Ein banal wirkender Diebstahl in Mariahilf führte am Montag zu einem Polizeieinsatz samt Festnahme.

Erst Ladendiebstahl, dann Morddrohung: Ein banal wirkender Diebstahl in Mariahilf führte am Montag zu einem Polizeieinsatz samt Festnahme.

Gegen 17.05 Uhr versuchte am 21. September 2026 ein 50-jähriger österreichischer Staatsbürger in einem Supermarkt in Wien-Mariahilf einen Joghurtbecher zu entwenden. Als ihn ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf ansprach, rastete der Mann völlig aus. Der Tatverdächtige versuchte, dem Security-Mitarbeiter ins Gesicht zu schlagen und bedrohte ihn direkt mit dem Umbringen.

50-Jähriger schnell geschnappt und festgenommen

Der Mann ergriff anschließend die Flucht in Richtung der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Lange währte seine Flucht jedoch nicht: Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse konnten den Aggressor noch im Bereich der U-Bahn-Station festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 50-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 12:22 Uhr aktualisiert