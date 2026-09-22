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auf dem bild von 5min.at sieht man einen joghurtbecher und ein polizeiauto.
Erst Ladendiebstahl, dann Morddrohung: Ein banal wirkender Diebstahl in Mariahilf führte am Montag zu einem Polizeieinsatz samt Festnahme.
Wien, 6. Bezirk
22/09/2026
Festgenommen

Eskalation wegen Joghurtbecher: 50-Jähriger bedroht Security mit dem Tod

Ein mutmaßlicher Ladendiebstahl nahm am späten Montagnachmittag in Wien-Mariahilf eine extrem aggressive Wendung.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Gegen 17.05 Uhr versuchte am 21. September 2026 ein 50-jähriger österreichischer Staatsbürger in einem Supermarkt in Wien-Mariahilf einen Joghurtbecher zu entwenden. Als ihn ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes darauf ansprach, rastete der Mann völlig aus. Der Tatverdächtige versuchte, dem Security-Mitarbeiter ins Gesicht zu schlagen und bedrohte ihn direkt mit dem Umbringen.

50-Jähriger schnell geschnappt und festgenommen

Der Mann ergriff anschließend die Flucht in Richtung der U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße. Lange währte seine Flucht jedoch nicht: Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Kopernikusgasse konnten den Aggressor noch im Bereich der U-Bahn-Station festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 50-Jährige schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.09.2026 um 12:22 Uhr aktualisiert
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