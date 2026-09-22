Schwerpunktkontrollen am Gürtel: E-Scooter-Fahrer mit Crystal Meth gestoppt

In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm das Stadtpolizeikommando Josefstadt den inneren und äußeren Gürtel unter die Lupe. Die Bilanz der nächtlichen Aktion zeigt zahlreiche Verstöße.

Mit gezielten Schwerpunktkontrollen geht die Wiener Polizei weiterhin konsequent gegen Raser, Alko- und Drogenlenker vor. In der Nacht vom 20. auf 21. September kamen zahlreiche Verstöße zum Vorschein, inklusive Drogenfunden und Festnahmen wegen ausstehender Geldstrafen.

Crystal Meth bei E-Scooter-Fahrer und Zwangsanhaltung

Besonderes Augenmerk legten die Beamten auf die Beeinträchtigung von Verkehrsteilnehmern durch Suchtmittel. Das Ergebnis: Drei Anzeigen wegen des Verdachts auf Drogen am Steuer. Auffällig dabei ist, dass zwei dieser Fälle Lenker von E-Scootern betrafen, lediglich ein Fall einen Autolenker. Einer der E-Scooter-Fahrer versuchte offenbar, sich der Kontrolle zu entziehen: Die Beamten mussten körperliche Gewalt anwenden, um den Mann anzuhalten. Der Grund für seinen Fluchtversuch wurde rasch klar: Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Einsatzkräfte vier Beutel mit der Synthetikdroge Crystal Meth sicher.

Führerscheinentzug und Dutzende Strafen für Raser

Auch Alkoholkonsum am Steuer war ein zentrales Thema der Kontrollen. Von insgesamt 67 durchgeführten Alkovortests verlief mindestens einer deutlich positiv: Einem Alkolenker mit mehr als 0,8 Promille wurde die Weiterfahrt auf der Stelle untersagt, er wird angezeigt. Zusätzlich wurden im Zuge des Einsatzes 21 Geschwindigkeitsübertretungen geahndet (teils durch Organmandate direkt vor Ort, teils durch spätere Anzeigen). Für sonstige Delikte im Straßenverkehr stellten die Polizisten 25 weitere Anzeigen sowie 23 Organstrafverfügungen aus.

Fünfstellige Schulden: Zwei Festnahmen wegen offener Strafen

Neben den unmittelbaren Verkehrsdelikten führte die Schwerpunktaktion auch zur Vollstreckung ausstehender Verwaltungsstrafen. Zwei Personen wurden festgenommen und direkt zum Strafantritt vorgeführt, da sie ihre aufgelaufenen Geldbußen nicht beglichen hatten. Bei den ausstehenden Beträgen handelte es sich um erhebliche Summen: In den beiden Fällen ging es um 4.488,75 Euro sowie beeindruckende 18.254,18 Euro. Die Wiener Polizei kündigte an, auch künftig regelmäßig derartige Schwerpunktaktionen durchzuführen, um das Unfallrisiko auf den Hauptverkehrsadern der Stadt zu senken.