Wohnbau-Krise in Wien: Nur 8.000 neue Wohnungen statt geplanter 12.600

Auf dem Wiener Wohnungsmarkt droht eine erhebliche Lücke: Für 2026 ist nur mit etwa 8.000 Fertigstellungen zu rechnen, wodurch mindestens jede vierte geplante Wohnung fehlt. Davon geht der Fachgruppenobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien, Michael Pisecky, aus, berichtet der ORF Wien. Als Schlüssel zur Entlastung gelten ein stabiles Mietrecht, erreichbare Finanzierungskonditionen und klare Planungssicherheit. Dies geht aus einer Präsentation der Initiative „Pro Bauen & Sanieren“ hervor, einem Zusammenschluss der Wiener Vermögenstreuhänder, des Forschungsverbands der Baustoffindustrie und des Baustoffhandelsverbandes.

Hohe Zinsen, kletternde Kosten, bürokratische Hürden und unsichere Rahmenbedingungen

Die heimische Bauwirtschaft leidet unter der Zinswende, hohen Kosten und mangelnder Planungssicherheit. Nach vier Verlustjahren in Folge (2022–2025) mit einem deutlichen Minus von 5,9 Prozent im Jahr 2024 bleibt auch heuer die Erholung aus. Das WIFO senkte seine Prognose für das laufende Jahr im Juni auf -0,2 Prozent. Mit einer leichten Erholung um 1,0 Prozent rechnen Expertinnen und Experten erst wieder für 2027. Bremsend wirkt hierbei vor allem die öffentliche Hand, die zur Sanierung des Haushalts zahlreiche Investitionen verschiebt oder storniert.

Hürden sollten abgebaut werden

Ein gezielter Abbau von Hürden könnte der Bau- und Immobilienwirtschaft neuen Auftrieb geben und die Gesamtwirtschaft stützen, betont der FBI-Vorstandsvorsitzende und Österreich-Chef des Baustoffherstellers Baumit, Georg Bursik. Das größte Potenzial liege neben dem Neubau in der Gebäudesanierung, die jährlich 5,5 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung generiert. Der anhaltend hohe Sanierungsbedarf wird jedoch durch Bürokratie und fehlende Planungssicherheit ausgebremst, was private Investitionen verhindert. Nötig seien daher einfache, planbare und sozial ausgewogene Rahmenbedingungen sowie verlässliche Förderungen. Ein stabilisierender Rahmen ist vor allem für die zahlreichen kleinen und mittleren Betriebe überlebenswichtig, da rund ein Viertel aller Arbeitsplätze in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten liegt und diese extrem empfindlich auf Marktschwankungen reagieren.

Zusatzinvestitionen von 7,8 Milliarden Euro nötig

Um bei den Baufertigstellungen wieder das Niveau der Jahre 2021 und 2022 zu erreichen, sind jährliche Zusatzinvestitionen von 7,8 Milliarden Euro notwendig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Instituts für Österreichs Wirtschaft (iföw) für die Plattform „Pro Bauen & Sanieren“. Ein solches Investitionsvolumen würde der heimischen Wirtschaft einen kräftigen Impuls verleihen und eine zusätzliche Bruttowertschöpfung von 4,6 Milliarden Euro generieren.