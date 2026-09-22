Kind nach E-Scooter-Unfall in Lebensgefahr: Lenker (14) meldete sich bei Polizei

Nach einem schweren E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt hat sich der zunächst flüchtige Lenker inzwischen bei der Polizei gemeldet. Ein zwölfjähriger Bub war bei dem Sturz schwer verletzt worden.

Bei dem Unfall am Montagabend war ein zwölfjähriger Bub schwer verletzt worden und musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall am Montagabend war ein zwölfjähriger Bub schwer verletzt worden und musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach einem schweren E-Scooter-Unfall in Wien-Donaustadt hat sich der zunächst flüchtige Lenker bei der Polizei gemeldet. Bei dem Unfall am Montagabend war ein zwölfjähriger Bub schwer verletzt worden und musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sprach von Lebensgefahr.

12-Jähriger nach Scooter-Unfall in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich am 21. September 2026 gegen 17.15 Uhr in der Pfalzgasse. Ein zunächst unbekannter E-Scooter-Lenker war gemeinsam mit dem zwölfjährigen Buben auf einer Parallelstraße zur Pfalzgasse unterwegs. Während der Fahrt touchierte der Lenker laut Polizei einen Randstein. In der Folge kamen beide Personen zu Sturz. Der zwölfjährige Mitfahrer blieb mit schweren Kopfverletzungen reglos am Boden liegen und wurde in kritischem Zustand von der Rettung in ein Spital gebracht. Der E-Scooter-Lenker entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle.

Jugendlicher meldete sich bei Polizei

Am Dienstag gegen 14.10 Uhr stellte sich der Lenker schließlich in Begleitung seiner Mutter bei einer Polizeiinspektion in der Donaustadt. Bei dem Jugendlichen handelt es sich um einen 14-jährigen österreichischen Staatsbürger. Die Beamten stellten bei ihm mehrere Abschürfungen fest. Bei seiner Befragung gab der Jugendliche an, gemeinsam mit dem zwölfjährigen Buben auf dem E-Scooter unterwegs gewesen zu sein. Als Grund für seine Flucht nach dem Unfall nannte er Angst vor den Konsequenzen. Der 14-Jährige wurde von der Polizei angezeigt.