Der Mittwoch in Wien wird größtenteils sonnig

Großteils scheint am Mittwoch die Sonne, auch wenn sich vor allem rund um den Mittag zeitweise ein paar Wolkenfelder dazwischenschieben. Es weht mäßiger Nordwestwind.

Der Tag startet sonnig mit kaum einer Wolke am Himmel. Erst ab Mittag und am Nachmittag ziehen vorübergehend dichtere Wolkenfelder durch, die aber keinen Regen bringen und sich bis zum Abend wieder auflösen. Der Nordwestwind weht schwach bis mäßig. Nach frischen 10 Grad am Morgen erreichen die Höchstwerte am Nachmittag rund 10 Grad.

Auch in Niederösterreich überwiegt der Sonnenschein

Überwiegend sonnig mit etwas Hochnebel zu Beginn und zeitweise dichteren Wolken – das ist der Mittwoch in Niederösterreich. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Es wird auch etwas wärmer als am Dienstag: Höchstwerte liegen bei 14 bis 21 Grad, in 1.500 Metern steigen die Werte von 3 auf 8 Grad.