Tragödie in Wiener Innenstadt: Seniorin (85) tot unter Trümmern gefunden

Nach dem dramatischen Teileinsturz eines Mehrparteienhauses in der Wiener Innenstadt am Abend des 20. September 2026 gibt es traurige Gewissheit: Die vermisste 85-Jährige konnte nur noch tot geborgen werden.

Der Einsturz ereignete sich am Sonntagabend in der Färbergasse in Wien, woraufhin am 21. und 22. September 2026 immer mehr detaillierte Informationen zum Ausmaß des Unglücks bekannt wurden. Eine 57-jährige Frau erlitt bei dem Vorfall schwere Verletzungen und musste von der Berufsfeuerwehr Wien aus dem Gebäude gerettet werden. Zwei weitere Bewohner, ein 60-jähriger Mann und eine 88-jährige Frau, erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Personen wurden von der Berufsrettung Wien erstversorgt und umgehend in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Große Rettungs- und Suchaktion

Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Gemeingefährdung stellten die Behörden fest, dass die 85-jährige Bewohnerin weder unter den Evakuierten war noch an ihrem gemeldeten Nebenwohnsitz angetroffen werden konnte. Daraufhin wurde unverzüglich eine großangelegte Suchaktion im instabilen Gebäude gestartet. Eine Handy-Ortung hatte zuletzt Hinweise darauf gegeben, dass sich die Seniorin noch im eingestürzten Mehrparteienhaus befinden könnte.

©Stadt Wien/Feuerwehr Die Suche gestaltete sich als äußerst schwierig und aufwendig.

Diensthunde spürten die Vermisste auf

Die Suche gestaltete sich für die Einsatzkräfte als extrem gefährlich, da im stark beschädigten Bauwerk sowohl akute Einsturz- als auch Absturzgefahr herrschte. Bei der Ortung setzten die Behörden Spezialkräfte der Polizeidiensthundeeinheit Wien ein. Nachdem die Diensthunde den vermuteten Aufenthaltsort der Vermissten in den Trümmern angezeigt hatten, drangen Kräfte der Berufsfeuerwehr Wien unter schwersten Bedingungen zu der Stelle vor. Für die 85-jährige Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät; es konnte nur mehr ihr Tod festgestellt werden.

Ursache weiterhin unklar

Das Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Zentrum/Ost) hat die Ermittlungen zur Ursache des Teileinsturzes übernommen. Die Erhebungen laufen derzeit auf Hochtouren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2026 um 08:19 Uhr aktualisiert