Bluttat in Favoriten: 22-Jähriger sticht Verwandten auf offener Straße nieder

Dramatische Szenen spielten sich gestern Mittag in der Neilreichgasse ab: Ein 22-jähriger Mann steht im dringenden Verdacht, einen 57-jährigen Verwandten durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper schwer verletzt zu haben.

Gegen Mittag wurden Passanten am 22. September 2026 in der Neilreichgasse (Wien, 10. Bezirk) durch laute Schreie auf die Situation aufmerksam. Sie zögerten nicht und eilten dem schwer verletzten 57-Jährigen umgehend zur Hilfe. Durch das Einschreiten der Zivilcouragierten ließ der mutmaßliche Täter – ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger – von dem Mann ab und flüchtete rasch in Richtung „Altes Landgut“.

Täter festgenommen, Opfer im Schockraum

Die Berufsrettung Wien übernahm vor Ort die notfallmedizinische Erstversorgung des 57-Jährigen. Der Mann wurde anschließend mit schweren Verletzungen im Bereich des Oberkörpers in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Wie die Behörden mitteilten, bestand glücklicherweise keine Lebensgefahr.

Ermittlungen zum Motiv laufen

Parallel dazu leitete die Polizei umgehend eine großangelegte Fahndung nach dem Flüchtigen ein, bei dem es sich um einen entfernten Verwandten des Opfers handeln soll. Der Zugriff erfolgte schließlich an der Wohnadresse des 22-Jährigen: Nach einer rasch erlassenen Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien konnte der Tatverdächtige dort von den Einsatzkräften festgenommen werden. Das genaue Tatmotiv sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Süd) übernommen.