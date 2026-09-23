Großschlag gegen Drogenhandel: Landeskriminalamt deckt Millionengeschäfte auf

Nach der Festnahme eines 60-jährigen mutmaßlichen Drogenhändlers im Juli in Wien konnten dem Verdächtigen nun weitere umfangreiche Straftaten im Bereich des Drogenhandels und der Geldwäsche nachgewiesen werden.

Der Zugriff im Juli war nur die Spitze des Eisbergs: Einem festgenommenen 60-jährigen Drogenhändler wiesen Wiener Ermittler nun weitere schwere Delikte nach.

Der Zugriff im Juli war nur die Spitze des Eisbergs: Einem festgenommenen 60-jährigen Drogenhändler wiesen Wiener Ermittler nun weitere schwere Delikte nach.

Dem Landeskriminalamt Wien (Außenstelle Zentrum/Ost) ist ein bedeutender Ermittlungserfolg gelungen. Nach der Festnahme eines 60-jährigen mutmaßlichen Drogenhändlers im Juli deckten die Ermittler weitere Delikte im Drogenhandel und der Geldwäsche auf.

Bei Durchsuchung des Fahrzeugs wurden riesige Mengen an Drogen gefunden

Der kroatische Staatsangehörige war bereits am 14. Juli 2026 von der Polizei gestoppt worden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs stießen die Ermittler auf eine enorme Menge Drogen sowie Bargeld: Rund 45 Kilogramm Cannabiskraut und 56.000 Euro wurden vor Ort sichergestellt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 60-Jährige umgehend in eine Justizanstalt eingeliefert, wo er sich seitdem in Untersuchungshaft befindet

Ermittler decken jahrelange Drogengeschäfte auf

Wie das Landeskriminalamt nun bekanntgab, führten die Akribie und weiterführenden Ermittlungen der Beamten zu weiteren schwerwiegenden Erkenntnissen. Dem Mann wird vorgeworfen, in den Jahren 2020 und 2021 mit gewaltigen Mengen illegaler Substanzen gehandelt zu haben. Zudem soll er noch kurz vor seiner Festnahme, im Juni 2026, weitere 40 Kilogramm Cannabiskraut weitergegeben haben.

Vor der Festnahme handelte der 60-Jährige mit diesen Substanzen: 20 Kilogramm Kokain

6 Kilogramm Amphetamin

Verdacht der Geldwäsche in Hunderttausenden-Höhe

Neben dem gewerbsmäßigen Drogenhandel steht der Festgenommene auch wegen des Verdachts der Geldwäsche im Fokus der Behörden. Im Zeitraum von Mai bis Juli 2026 soll er Bargeld in der Höhe von insgesamt 350.000 Euro verschoben haben. In den Vernehmungen zeigte sich der Beschuldigte zu den umfangreichen Tatvorwürfen bereits großteils geständig. Die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern und Abnehmern dauern an.