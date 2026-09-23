Verdacht auf „Vorteilnahme“: Hausdurchsuchung bei der MA35

Bei der für Einwanderungsangelegenheiten zuständigen MA 35 fand am Dienstag eine Hausdurchsuchung statt. Einem Bericht der „Kronen Zeitung“ zufolge richten sich die Ermittlungen gegen eine Mitarbeiterin der Behörde.

Nach Angaben der „Krone“ durchsuchte die Polizei das Büro einer Mitarbeiterin in der MA 35-Zentrale in Wien-Brigittenau und stellte dabei Dienstgeräte sowie weitere Utensilien sicher. Die betroffene Mitarbeiterin sei umgehend vom Dienst freigestellt worden. Zur lückenlosen Aufklärung arbeite man eng mit den Behörden zusammen, könne aber wegen der laufenden Ermittlungen vorerst keine weiteren Details nennen.

Vorwurf: Vorteilsnahme, wahrscheinlich für die rasche Hilfe bei Einbürgerungen

Der Verdacht lautet: Vorteilsannahme. Das bedeutet: Ein Beamter/eine Beamte darf für seine/ihre normale Arbeit kein Geld, keine Geschenke oder andere Vorteile annehmen oder fordern. Wer es trotzdem tut, kann für bis zu zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Die Behörde hat bestätigt: Die Mitarbeiterin arbeitet seit heute Mittwoch nicht mehr dort. Jetzt werden die Vorwürfe genau geprüft.

Die Behörde steht immer wieder in der Kritik

Die Dienststelle MA35 gerät nicht zum ersten Mal in die Schlagzeilen. Schon seit Jahren leidet sie unter massivem Missmanagement, akuter Überlastung und Personalmangel. Die Folgen für Antragsteller sind oft existenziell, da Verfahren mitunter bis zu 57 Monate dauern. Die Kritik ist entsprechend groß: Allein im Jahr 2021 wurden 1.200 Beschwerden eingereicht, und auch rechtlich stößt die Verfahrensführung immer wieder auf scharfe Kritik.