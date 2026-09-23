Gratis Nachhilfe für Wiens Schüler ab Oktober

Ab 5. Oktober läuft die Anmeldung für die kostenlosen Wiener Lernhilfekurse, die am 19. Oktober starten. Im Wintersemester gibt es 1.055 Kurse mit Platz für bis zu 10.550 Schülerinnen und Schüler.

Egal ob Volksschule, Mittelschule oder AHS-Unterstufe: Das Lernangebot deckt die Fächer Deutsch, Mathe und Englisch ab. Für Kinder ohne Deutschkenntnisse gibt es das Spezialprogramm „Deutsch Start“. Der Unterricht für Jugendliche steigt direkt an rund 100 Schulstandorten in Wien, während Volksschülerinnen und Volksschüler an 14 Standorten der Wiener Volkshochschulen (VHS) lernen.

Für spontane Fragen gibt es 13 verschiedene Lernstationen

Schnelle Unterstützung ohne Termin gibt es in 13 VHS-Lernstationen: Jugendliche der Sekundarstufe 1 können einfach vorbeikommen, wenn sie Hilfe bei Hausübungen, Schularbeiten oder beim Lernstoff brauchen. Die Stationen sind Montag bis Donnerstag von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet (ausgenommen Ferien und schulfreie Tage). Anmeldungen für das gesamte Programm klappen ganz flexibel online oder persönlich an einer VHS. Das Angebot wird von der Stadt Wien finanziert und von den Wiener Volkshochschulen umgesetzt.

Die Lernhilfe-Blocks beginnen dann am 19. Oktober: Im Wintersemester stehen insgesamt 1.055 Kurse für bis zu 10.550 Schüler zur Verfügung.

Das Angebot umfasst die Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch sowie „Deutsch Start“ für Schüler, die neu Deutsch lernen.

Die Kurse richten sich an Schüler der Volksschule und der Sekundarstufe 1 ( AHS -Unterstufe und Mittelschule).

-Unterstufe und Mittelschule). Ergänzt werden die Lernhilfekurse durch die offen zugänglichen VHS -Lernstationen, die ohne Anmeldung besucht werden können.

Emmerling: „Wiener Lernhilfe ist seit über einem Jahrzehnt ein fixer Bestandteil unserer Bildungslandschaft“

Seit mehr als zehn Jahren gehört die Wiener Lernhilfe fest zum Bildungssystem der Stadt. Sie sorgt für mehr Chancengleichheit und hilft allen Kindern unabhängig von Geldbeutel oder Hintergrund. Ein zentraler Baustein ist die Sprachförderung wie das Programm „Deutsch Start“, da gute Deutschkenntnisse das Lernen in allen Fächern erleichtern. Die Erfolge zeigen sich jährlich: Laut Bildungsstadträtin Bettina Emmerluing (NEOS) werden die Kinder und Jugendlichen leistungsstärker sowie selbstbewusster, während Familien eine deutliche Entlastung erfahren.