Nach kurzem Sonnenschein kippt das Wetter: Regen und Wind im Anmarsch

Der Tag startet noch mit kurzen sonnigen Momenten, doch schon am Vormittag ziehen dichte Wolken auf. Dazu kommen Regenschauer und lebhafter Wind. Am Nachmittag beruhigt sich das Wetter wieder.

Wer am Morgen noch ein paar Sonnenstrahlen erwischt, sollte sie nutzen: Laut der Prognose von GeoSphere Austria verdichten sich die Wolken bereits im Laufe des Vormittags zunehmend. Ab dem späteren Vormittag, spätestens rund um die Mittagszeit, muss dann mit einzelnen Regenschauern gerechnet werden. Dauerregen ist allerdings nicht angesagt: Im Laufe des Nachmittags soll es wieder zunehmend auflockern.

Wind frischt deutlich auf

Mit dem Durchzug der Störung macht sich auch der Wind bemerkbar. Dieser weht am Vormittag mäßig bis lebhaft aus West bis Nordwest. Auch bei den Temperaturen wird es eher frisch. In der Früh liegen die Werte bei rund 10 Grad, am Nachmittag werden höchstens etwa 17 Grad erreicht.