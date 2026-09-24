E-Card-Fehler in Wien: Mann erhält Karte mit Foto einer fremden Frau

Ein Wiener staunte nicht schlecht, als er seine neue E-Card öffnete: Statt seines eigenen Bildes war darauf das Foto einer Frau mit Kopftuch zu sehen. Name und Sozialversicherungsnummer stimmten jedoch.

Ein ungewöhnlicher Fehler bei der Ausstellung einer E-Card sorgt in Wien für Verwunderung. Wie „Heute“ berichtet, erhielt ein 40-jähriger Mann kürzlich seine neue Karte, doch das darauf abgebildete Foto gehörte offensichtlich nicht zu ihm. Beim Öffnen des Schreibens bemerkte der Wiener, dass zwar seine persönlichen Daten wie Name und Sozialversicherungsnummer korrekt angegeben waren, das Bild aber eine völlig andere Person zeigte. Zu sehen war eine Frau mit Kopftuch. Der Mann und seine Ehefrau zeigten sich über die Verwechslung irritiert und wollten wissen, wie es zu einem solchen Fehler kommen konnte.

Falsches Foto aus Behördenregister übernommen

Die Sozialversicherung bestätigte gegenüber „Heute“, dass tatsächlich ein fehlerhaftes Foto auf der E-Card gelandet war. Die Bilder für die elektronischen Gesundheitskarten werden aus behördlichen Registern übernommen. In diesem Fall sei es zu einer falschen Zuordnung im österreichischen Fremdenregister gekommen. Ein Ausweisdokument sei dort irrtümlich einer anderen Person zugeordnet worden, wodurch schließlich das falsche Bild auf der E-Card erschien. Die zuständige Stelle habe bereits Kontakt mit der betroffenen Person aufgenommen, um die Daten zu korrigieren. Die fehlerhaft ausgestellte E-Card wurde nach Angaben der Sozialversicherung umgehend gesperrt.

Arztbesuche weiterhin möglich

Bis die neue Karte mit dem richtigen Foto ausgestellt ist, bleibt der Wiener trotzdem versichert. Bei Arztbesuchen kann er sich mit seiner Sozialversicherungsnummer sowie einem gültigen Lichtbildausweis ausweisen, heißt es.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 08:49 Uhr aktualisiert