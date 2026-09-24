Nachwuchs bei den Flamingos: Schönbrunn freut sich über 16 Küken

Im Tiergarten Schönbrunn gibt es Grund zur Freude: 16 junge Rosa Flamingos sind geschlüpft. Von der typischen rosa Farbe ist bei den Küken aber noch nichts zu sehen: aktuell tragen sie ein graues Dunenkleid.

Die jüngsten Bewohner der Flamingo-Anlage im Tiergarten Schönbrunn sind derzeit kaum wiederzuerkennen. Statt des leuchtend rosa Gefieders der erwachsenen Tiere haben die Küken ein unscheinbares, mausgraues Federkleid. Dieses erfüllt jedoch eine wichtige Aufgabe: In den lehmigen Bruthügeln bietet die Färbung den Jungvögeln eine ideale Tarnung. „Das unscheinbare Dunenkleid bietet ihnen in den lehmigen Bruthügeln eine ideale Tarnung und schützt sie damit optimalerweise vor Feinden“, erklärt Kurator Dr. Folko Balfanz. Bis die Flamingos ihre bekannte Farbe erhalten, dauert es allerdings noch einige Zeit. Erst mit etwa drei Jahren entwickelt sich das charakteristische rosa Gefieder. Verantwortlich dafür ist die Nahrung der Tiere: Kleine Krebse und Algen enthalten Carotinoide – natürliche Farbstoffe, die sich im Laufe der Zeit im Gefieder einlagern.

©Daniel Zupanc

Eltern versorgen Nachwuchs mit Kropfmilch

In den ersten Lebenswochen sind die Küken vollständig auf ihre Eltern angewiesen. Sie werden mit sogenannter Kropfmilch versorgt – einer besonders nährstoffreichen Flüssigkeit, die von Drüsen in der Speiseröhre der erwachsenen Flamingos gebildet wird. Die Jungtiere im Tiergarten Schönbrunn sind unterschiedlich alt. Die ersten Küken schlüpften bereits Ende August und haben ihre Nester inzwischen verlassen. Gemeinsam mit den anderen Jungvögeln bilden sie eine Art „Kindergarten“, der von einzelnen erwachsenen Flamingos bewacht wird. „Bei uns gibt es derzeit Küken in allen Größen“, berichtet Tierpfleger Dominik Eigenbauer. Die Eltern suchen ihre eigenen Jungtiere in der Gruppe problemlos wieder. Möglich macht das der individuelle Ruf jedes Küken, an dem die erwachsenen Flamingos ihren Nachwuchs erkennen.

Rosa Flamingos als besondere Vogelart

Weltweit gibt es sechs verschiedene Flamingo-Arten. Der Rosa Flamingo ist die einzige Art, die auch in Europa vorkommt. Größere Kolonien leben beispielsweise in der Camargue im Süden Frankreichs sowie in Andalusien in Spanien. Mit einer Körpergröße von bis zu 1,40 Metern ist der Rosa Flamingo zudem die größte Flamingo-Art. Bis die kleinen grauen Küken einmal so groß sind wie ihre Eltern und in kräftigem Rosa erstrahlen, müssen sie allerdings noch einige Jahre wachsen.