Fahndung in Wien: Wenn du diese Männer siehst, ruf sofort die Polizei

Zwei Männer stehen im Verdacht, in mehreren Lokalen in Wien Geldbörsen von Kellnerinnen und Gästen gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 5. und 25. August 2026 sollen zwei bislang unbekannte Männer in mehreren Wiener Lokalen zugeschlagen haben. Laut Polizei stehen sie im Verdacht, Geldbörsen von Mitarbeiterinnen und Gästen entwendet zu haben. Die beiden Männer sollen zunächst Getränke konsumiert und anschließend ihre späteren Opfer in Gespräche verwickelt haben. Während dieser Ablenkung sollen sie die Geldbörsen gestohlen haben. Der entstandene Schaden liegt laut Landespolizeidirektion Wien im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Fahndung nach Diebstählen: Polizei sucht diese Männer

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Beamten Aufnahmen aus Überwachungskameras der betroffenen Lokale sichern. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ersucht die Polizei nun um Veröffentlichung der Lichtbilder, um die Identität der beiden Männer klären zu können. Einer der mutmaßlichen Täter weist laut Polizei ein auffälliges Merkmal auf: eine Tätowierung in Form von Flügeln im Nacken. Hinweise zur Identität oder zum möglichen Aufenthaltsort der Verdächtigen nimmt die Polizeiinspektion Storchengasse unter der Telefonnummer 01-31310-47340 entgegen. Angaben können auch anonym gemacht werden.