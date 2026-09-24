Diebe brechen durch Kellerwand in Wiener Juwelier ein

Unbekannte Täter sind am Sonntagabend in ein Juweliergeschäft in Wien-Favoriten eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich offenbar über ein angrenzendes Gebäude Zugang zu den Räumlichkeiten und stahlen Uhren.

Gegen 20 Uhr wurde am Sonntag, dem 20. September 2026, in einem Juweliergeschäft im Bezirk Favoriten Alarm ausgelöst. Daraufhin rückten zahlreiche Polizeikräfte zum Einsatzort aus. Bei der ersten Kontrolle konnten die Beamten von außen keine offensichtlichen Einbruchsspuren feststellen. Erst die Überprüfung des benachbarten Gebäudes brachte die Ermittler auf die Spur der Täter.

Zugang durch Keller und Maueröffnung

Im Keller des Nachbargebäudes entdeckten die Polizisten eine aufgebrochene Kellertür. Zudem fanden sie im Keller ein Loch in einer Mauer, durch das sich die bislang unbekannten Täter vermutlich Zugang zum angrenzenden Juweliergeschäft verschafft hatten. Das Geschäft wurde anschließend von der Polizei durchsucht. Die Einbrecher waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits verschwunden. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Nach Angaben der Eigentümerin wurden ausschließlich Uhren gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegen.