Messerangriff in Wien: Schwerverletzter lag blutend am Gehsteig

Ein 37-jähriger Mann ist am Mittwochabend in Wien-Floridsdorf mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter flüchtete nach der Tat und wird weiterhin gesucht.

Ein 37-Jähriger lag mit Stichverletzungen blutend auf einem Gehsteig.

Ein 37-Jähriger lag mit Stichverletzungen blutend auf einem Gehsteig.

Gegen 22 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei zu einem verletzten Mann in die Schöpfleuthnergasse im 21. Bezirk gerufen. Der 37-Jährige lag mit Stichverletzungen blutend auf einem Gehsteig. Nach einem kurzen Telefonat mit einem Zeugen leiteten die Beamten umgehend eine Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter ein.

Streit eskalierte

Laut Angaben des Zeugen soll dem Angriff ein Streit zwischen dem später verletzten Mann und einem bislang unbekannten Mann vorausgegangen sein. Als der 37-Jährige anschließend mit seinem E-Scooter wegfahren wollte, soll der Unbekannte ein Messer gezückt und zugestochen haben. Nach der Attacke flüchtete der Tatverdächtige laut Polizei über die Leopold-Ferstl-Gasse in Richtung der dortigen Gleisanlagen. Der Verletzte wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit schweren Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Polizei sucht nach Verdächtigem Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, übernommen. Der mutmaßliche Täter wird von der Polizei wie folgt beschrieben: männlich

etwa 170 Zentimeter groß

schwarze, lockige Haare

vermutlich arabischer Herkunft

schwarze, lockige Haare vermutlich arabischer Herkunft graue Bomberjacke

blaue Jeans

weiße Schuhe

Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des Tatverdächtigen nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 entgegen. Angaben können auch anonym gemacht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2026 um 12:27 Uhr aktualisiert