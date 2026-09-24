22-Jährige in Wien-Hernals attackiert: Ex-Partner festgenommen

Eine 22-Jährige soll Mittwochabend in ihrer Wohnung in Wien-Hernals von ihrem Ex-Lebensgefährten geschlagen und gewürgt worden sein. Die Frau verlor dabei laut Polizei das Bewusstsein.

Der Vorfall soll sich am Mittwoch, dem 23. September, gegen 23.45 Uhr ereignet haben. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Wien soll der 23-jährige Ex-Lebensgefährte der Frau in ihrer Wohnung auf sie gewartet haben. Dort soll er die 22-Jährige geschlagen und gewürgt haben. Im Zuge des Angriffs verlor sie laut Polizei das Bewusstsein.

Mit dem Tod bedroht

Noch bevor sie das Bewusstsein verlor, soll der 23-Jährige der Frau mit dem Umbringen gedroht haben. Als mutmaßliches Motiv wurde Eifersucht genannt. Polizisten der Polizeiinspektion Boltzmanngasse befragten die 22-Jährige später in einem Spital zu dem Vorfall. Dort schilderte sie den Beamten den mutmaßlichen Angriff. Der Tatverdächtige, ein 23-jähriger serbischer Staatsbürger, wurde schließlich an seiner Wohnadresse in Wien-Alsergrund festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zusätzlich verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot. Weitere Angaben zu dem Vorfall machte die Polizei nicht.

Hilfe bei Gewalt

Die Wiener Polizei verweist darauf, dass sich Betroffene oder Personen, die Gewalt wahrnehmen, jederzeit unter der Notrufnummer 133 melden können. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet zudem persönliche Beratungen unter 0800 216346 an. Weitere Hilfe gibt es beim WEISSEN RING unter 050 50 16, bei der Frauenhelpline unter 0800 222 555 und beim Gewaltschutzzentrum unter 0800 700 217. Der Opfer-Notruf ist unter 0800 112 112 erreichbar, der Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser unter 05 77 22.