A23: 23-Jähriger rast mit 153 km/h – Motorrad beschlagnahmt

Auf der A23 in Wien war ein 23-jähriger Motorradlenker am Donnerstagabend deutlich zu schnell unterwegs. Die Polizei maß 153 statt erlaubten 80 km/h, danach war die Fahrt für ihn vorbei.

Polizisten der Landesverkehrsabteilung Wien wurden am Donnerstag, dem 24. September, gegen 20.45 Uhr auf den Motorradfahrer aufmerksam. Der Lenker war auf der A23 im 22. Wiener Bezirk unterwegs. Dabei fiel den Beamten seine stark überhöhte Geschwindigkeit auf. Sie nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Die Polizisten führten währenddessen mit einem Videosystem eine Geschwindigkeitsmessung durch. Das Ergebnis fiel deutlich aus: Gemessen wurden bis zu 153 km/h. Erlaubt waren an dieser Stelle 80 km/h. Damit lag die gemessene Spitzengeschwindigkeit 73 km/h über dem Limit.

Führerschein weg

Die schnelle Fahrt fand kurz darauf ein Ende. Die Beamten hielten den 23-jährigen österreichischen Staatsbürger an. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Zudem stellte ein Schnellrichter noch vor Ort eine Strafverfügung aus. Doch nicht nur der Führerschein war nach der Kontrolle weg. Auch das Motorrad konnte der 23-Jährige nicht einfach wieder mitnehmen. Die Landespolizeidirektion Wien hält dazu fest: „Darüber hinaus wurde das Motorrad von den Beamten vorläufig beschlagnahmt“. Damit war die Fahrt auf der A23 endgültig beendet.