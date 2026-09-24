Motorroller kurzgeschlossen: Jugendliche flüchten vor Polizei

Polizisten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk wurden am Mittwochabend, dem 23. September, auf zwei Jugendliche aufmerksam. Gegen 23 Uhr waren die beiden in Wien-Meidling mit einem Motorroller unterwegs. Weil sie den Beamten verdächtig vorkamen, wurden sie angehalten. Daraufhin liefen beide plötzlich in unterschiedliche Richtungen davon. Weit kamen die beiden Jugendlichen allerdings nicht. Laut Landespolizeidirektion Wien konnte die Flucht beider rasch unterbunden werden. Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 15- und einen 17-Jährigen. Anschließend nahmen die Polizisten auch den Motorroller genauer unter die Lupe.

Roller manipuliert

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Motorroller kurzgeschlossen worden war. Daraufhin wurden die beiden Jugendlichen festgenommen. Der Motorroller wurde von der Polizei sichergestellt. Die Landespolizeidirektion Wien führt den Vorfall als Diebstahl eines Motorrollers. Bei ihren Vernehmungen machten die beiden Jugendlichen keine Angaben zum Vorfall. Beide verweigerten die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie schließlich auf freiem Fuß angezeigt.