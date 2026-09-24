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Foto auf 5min.at zeigt eine rote Vespa.
Die beiden Jugendlichen wurden in Wien-Meidling angehalten und festgenommen. Der kurzgeschlossene Motorroller wurde von der Polizei sichergestellt.
12. Bezirk/Wien
24/09/2026
Zwei Festnahmen

Motorroller kurzgeschlossen: Jugendliche flüchten vor Polizei

In Wien-Meidling wurden zwei Jugendliche nach dem Diebstahl eines Motorrollers festgenommen. Als Polizisten sie kontrollieren wollten, liefen beide plötzlich in unterschiedliche Richtungen davon.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)
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Polizisten der Polizeiinspektion Am Schöpfwerk wurden am Mittwochabend, dem 23. September, auf zwei Jugendliche aufmerksam. Gegen 23 Uhr waren die beiden in Wien-Meidling mit einem Motorroller unterwegs. Weil sie den Beamten verdächtig vorkamen, wurden sie angehalten. Daraufhin liefen beide plötzlich in unterschiedliche Richtungen davon. Weit kamen die beiden Jugendlichen allerdings nicht. Laut Landespolizeidirektion Wien konnte die Flucht beider rasch unterbunden werden. Bei den Angehaltenen handelt es sich um einen 15- und einen 17-Jährigen. Anschließend nahmen die Polizisten auch den Motorroller genauer unter die Lupe.

Roller manipuliert

Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Motorroller kurzgeschlossen worden war. Daraufhin wurden die beiden Jugendlichen festgenommen. Der Motorroller wurde von der Polizei sichergestellt. Die Landespolizeidirektion Wien führt den Vorfall als Diebstahl eines Motorrollers. Bei ihren Vernehmungen machten die beiden Jugendlichen keine Angaben zum Vorfall. Beide verweigerten die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie schließlich auf freiem Fuß angezeigt.

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