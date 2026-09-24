Im Zehn-Minuten-Takt: Mehr Busse zwischen Schwechat und Wien Simmering ab 2027

Wer zwischen Schwechat und Wien Simmering unterwegs ist, soll ab Juli 2027 besonders kurze Wartezeiten haben. Durch die Überlagerung von drei Regionalbuslinien ist zu entsprechend stark nachgefragten Zeiten alle zehn Minuten eine Verbindung vorgesehen. Ganz neu ist dieser dichte Takt allerdings nicht: Während der Wiener Stammstreckensperre wurde das Angebot bereits im Sommer 2026 vorgezogen. Nun soll es Teil des neuen Gesamtsystems im Römerland Carnuntum werden.

Bus trifft Taxi

Dabei setzt die NÖVOG nicht nur auf große Busse. Linienbusse und Anrufsammeltaxis sollen ab dem Betriebsstart im Juli 2027 ineinandergreifen. Die LEOpoldi Regionalbusse übernehmen vor allem die Hauptachsen und den Schülerverkehr. Die leoPOLDI Anrufsammeltaxis sollen wiederum dort einspringen, wo große Busse weniger gut eingesetzt werden können – etwa in der Fläche oder zu Randzeiten. So soll aus zwei Angeboten ein gemeinsames Verkehrsnetz werden.

Diese Achsen zählen

Zu den wichtigen Busachsen gehören laut Aussendung Wien – Schwechat – Bruck an der Leitha sowie Wien Hauptbahnhof – Laxenburg – Münchendorf – Ebreichsdorf. Im dicht besiedelten Stadt-Umland sollen die Busse im 30-Minuten- beziehungsweise Stunden-Takt fahren. Auch im ländlicheren Raum ist ein Stunden-Takt vorgesehen. Genannt werden etwa die Verbindungen Bruck an der Leitha – Hainburg und Gramatneusiedl – Mannersdorf – Bruck an der Leitha. Damit soll das Angebot nicht an der Stadtgrenze ausgebremst werden.

Start im Juli 2027

Die NÖVOG hat laut Aussendung die Zuschlagsentscheidung für das bestbietende Verkehrsunternehmen im Linienverkehr im „Römerland Carnuntum“ getroffen. Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer sagt dazu: „Für unsere Familien, Pendler und Senioren wird ein starkes, flexibles und verlässliches Gesamtangebot an Bussen und Anrufsammeltaxis vorbereitet, die Hand in Hand eine nie dagewesene Angebotsdichte erreichen werden. Damit ist auch der Weg frei dafür, dass zwischen Schwechat und Wien Simmering alle zehn Minuten ein Bus fährt. Das haben wir versprochen und setzen wir jetzt um,“ Mit Juli 2027 soll das neue System seinen regulären Betrieb aufnehmen.

Anschluss an die Bahn

Beim neuen Fahrplan soll auch die Bahn mitgedacht werden. Laut NÖVOG wurde das System auf Flughafenschnellbahn, Ostbahn und Pottendorfer Linie abgestimmt. Die Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl erklären: „Dieses neue Gesamtsystem an Bussen und Anrufsammeltaxis haben wir auch mit den bestehenden Bahnachsen – Flughafenschnellbahn, Ostbahn und Pottendorfer Linie – abgestimmt und schaffen so für die Fahrgäste in der Region zwischen Ebreichsdorf, Schwechat, Bruck an der Leitha und Hainburg eine neue Qualität des öffentlichen Verkehres“. Damit sollen Bus, Taxi und Bahn in der Region künftig enger zusammenspielen.