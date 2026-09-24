Rapid-Anleihe knackt nach 48 Stunden schon 1,2-Millionen-Marke

Seit 22. September kann die neue Rapid-Anleihe in Österreich gezeichnet werden. Keine 48 Stunden später lagen bereits Angebote von mehr als 1,2 Millionen Euro vor. Insgesamt sind bis zu 1,999 Millionen Euro vorgesehen.

Der Start der Rapid Anleihe 2026/2030 ist auf großes Interesse gestoßen. Nicht einmal 48 Stunden nach Beginn der Zeichnungsfrist waren laut SK Rapid Zeichnungsangebote im Umfang von mehr als 1,2 Millionen Euro eingegangen. Das mögliche Gesamtvolumen der Anleihe liegt bei bis zu 1,999 Millionen Euro. Damit wurde bereits kurz nach dem Start ein großer Teil des vorgesehenen Betrags angeboten.

Ab 1.000 Euro

Zeichnen kannst du die Anleihe seit 22. September ab einem Betrag von 1.000 Euro. Sie läuft rund vier Jahre und bietet eine fixe Verzinsung von vier Prozent. Die Zeichnung erfolgt ausschließlich online. Das Angebot gilt nur in Österreich und erfolgt auf Grundlage des Informationsblatts gemäß AltFG.

Geld für Nachwuchs

Mit der Anleihe sollen zwei Bereiche bei Rapid gefördert werden. Das Geld ist für den grün-weißen Mädchen- und Frauenfußball sowie für die Nachwuchsarbeit bei Burschen und jungen Männern vorgesehen. Interessierte Personen können sich online über die Anleihe informieren und dort auch ihr Zeichnungsangebot abgeben.

Hinweis für Betriebe

Für Unternehmerinnen, Unternehmer und Selbstständige kann außerdem der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag eine Rolle spielen. Natürliche Personen mit betrieblichen Einkünften können diesen unter bestimmten Voraussetzungen durch begünstigte Wertpapiere abdecken. Nach aktueller Rechtslage ist das vorerst letztmalig für das Jahr 2026 möglich. Ob die Rapid Anleihe 2026/2030 im jeweiligen Fall dafür genutzt werden kann, hängt jedoch von den persönlichen und betrieblichen Voraussetzungen ab und sollte mit einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater geklärt werden.