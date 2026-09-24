Der Wiener Prater hat wieder Wiesn-Fieber: Mit Festzug, Segnung und Bieranstich ist die Kaiser Wiesn 2026 eröffnet. Bis 11. Oktober warten auf der Kaiserwiese rund 150 Konzerte und jede Menge Brauchtum.

Mit Festzug, Bieranstich und jeder Menge Musik ist die Wiener Kaiser Wiesn in ihre fünfte Saison gestartet. 18 Tage lang wird die Kaiserwiese jetzt zur großen Bühne für Brauchtum, Schmankerl und Wiesn-Gaudi.

Mit Festzug, Bieranstich und jeder Menge Musik ist die Wiener Kaiser Wiesn in ihre fünfte Saison gestartet. 18 Tage lang wird die Kaiserwiese jetzt zur großen Bühne für Brauchtum, Schmankerl und Wiesn-Gaudi.

Erst die Pferdekutsche, dann die Musikkapelle und schließlich der Schlegel: Auf der Kaiserwiese wurde am Donnerstag nicht lange gefackelt. Schon am Vormittag versammelte sich die Wiesn-Gemeinschaft bei Kolariks Luftburg und zog von dort gemeinsam durch den Wiener Prater. Volkstanzgruppen, Trachten und Musik begleiteten den traditionellen Festzug bis zum Festgelände. Dort nahm Dompfarrer Toni Faber die Segnung vor. Anschließend griff SPÖ-Klubvorsitzender Josef Taucher zum Schlegel und eröffnete mit dem Bieranstich offiziell die fünfte Wiener Kaiser Wiesn. Dann war jener Satz zu hören, auf den wohl alle gewartet hatten: „O’zapft is!“

Jetzt spielt die Musi

Kaum war das Fass angeschlagen, ging es musikalisch weiter. Im Gösser Zelt spielten der Gösser Musikverein und Die Edlseer auf, am Abend übernehmen Die Lauser. Im Wiesbauer Zelt stehen unter anderem die Polizeimusik Wien, Die jungen Zillertaler und später die Dirndl Rocker auf dem Programm. Im Nordic Spirit Kaiser Zelt sorgen BEngelS reloaded für Stimmung. Und das war erst der Anfang: Insgesamt sind an den 18 Veranstaltungstagen rund 150 Konzerte mit knapp 2.000 Musikerinnen und Musikern angekündigt.

©Andreas Tischler | Bis 11. Oktober sorgen rund 150 Konzerte und knapp 2.000 Musiker für Stimmung auf der Kaiserwiese.

Drei Länder feiern

Nach dem Eröffnungstag wird auf der Kaiserwiese keineswegs leiser gedreht. Am Freitag, 25. September, steht das Burgenland im Mittelpunkt, am Samstag folgt Niederösterreich und am Sonntag Oberösterreich. Dazu spielen unter anderem Die Krochledern, Party Krainer, Mountain Crew, Die MarchViertler, die Pepi Heuchler Band und BlechRevolution. Die Lauser sind an allen drei Tagen am Abend im Gösser Zelt zu hören. Am Sonntag gibt es außerdem den Radio Grün Weiß Live-Frühschoppen und mit dem Familiensonntag kommen auch Mama, Papa und Kinder auf ihre Kosten.

Mehr als nur Festzelte

Wer zwischendurch eine Pause vom Schunkeln braucht, muss das Festgelände nicht verlassen. Drei große Festzelte, fünf Almen und das Wiesn Dorf verteilen sich auf der Kaiserwiese. Rund 30 Standln bieten dort Schmankerl, regionale Spezialitäten, Süßes und Handwerk. Das Wiesn Dorf ist täglich ab 12 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet und wird ebenfalls mit Volkstanz, Blasmusik und weiteren Musikgruppen bespielt. Bis einschließlich 11. Oktober wird auf der Kaiserwiese gefeiert, getanzt und geschmaust. Dazu kommen unter anderem Schlagernachmittage, Seniorentage, die Raiffeisen Studi Wiesn, eine Wiesn Party und die Radio Arabella Single Wiesn. Dirndl und Lederhose bekommen in Wien also noch einige Tage Ausgang.