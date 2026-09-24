Tauben in Wien-Spittelau schwer verletzt: Pfeile stecken im Körper

In Wien-Spittelau wurden mindestens zwei lebende Tauben mit Pfeilen im Körper entdeckt. Die Tiere konnten bisher nicht gesichert werden. Tierschutz Austria erstattet nun Anzeige wegen des Verdachts der Tierquälerei.

Rund um die U-Bahn-Station Spittelau sind mindestens zwei schwer verletzte Tauben gesichtet worden. In ihren Körpern stecken Pfeile, trotzdem leben die Tiere weiter. Eine Tierfreundin hielt die verletzten Tauben auf Fotos und Videos fest. Bisher gelang es allerdings nicht, die Tiere zu sichern. Sichtungen gab es rund um den Bertha-Zuckerkandl-Weg, die Station Spittelau und den Skywalk.

Taube humpelte stark

Bei einer der Tauben steckt laut Tierschutz Austria ein silberfarbener Pfeil im Körper. Bei einer zweiten wurde ein oranger Pfeil im Oberschenkel entdeckt. Eine der Tauben humpelte stark. Nach Einschätzung eines Wiener Fachhändlers dürften die Geschosse aus einem Blasrohr stammen. Eines davon gilt demnach als mögliche Jagdspitze, deren Anwendung Erfahrung voraussetze.

©Tierschutz Austria | Eine der Tauben humpelte stark. Die Tiere konnten bislang nicht gesichert werden.

Verein zeigt Fall an

Der Wiener Tierschutzverein beziehungsweise Tierschutz Austria erstattet wegen des Verdachts der Tierquälerei Anzeige. „Dass diese Tiere vermutlich seit Tagen mit Pfeilen im Körper weiterleben müssen, ist kaum vorstellbar. Wer gezielt auf Tauben schießt, nimmt Schmerzen und langes Leiden bewusst in Kauf. Wir zeigen an und wir wollen verhindern, dass weitere Tiere oder als Nächstes Menschen verletzt werden“, sagt Madeleine Petrovic, Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins / Tierschutz Austria.

Bitte um Hinweise

Petrovic sieht auch in der Sprache über Stadttauben ein Problem. „Noch immer werden sie zu Unrecht als ‚Schädlinge‘ abgewertet. Wer Tiere ständig als Problem darstellt, darf sich nicht wundern, wenn Hemmschwellen fallen.“ Wer weitere verletzte oder tote Tauben sieht, Pfeile entdeckt oder verdächtige Beobachtungen macht, soll die Polizei oder den Verein verständigen. Täterinnen und Täter sollen nicht selbst gestellt werden. Gefundene Pfeile sollten außerdem nicht gereinigt und möglichst nicht berührt werden. Hinweise nimmt Tierschutz Austria unter office@tierschutz-austria.at entgegen.