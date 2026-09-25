Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Burggarten in Wien.
Nach einem sonnigen Start ziehen am Freitag in Wien einige Wolken auf, meist bleibt es aber trocken.
Wien
25/09/2026
Prognose

Sonne und bis zu 19 Grad: So wird der Freitag in Wien

Der Freitag startet in Wien recht sonnig, ab Mittag ziehen jedoch mehr Wolken auf. Mit rund 19 Grad bleibt es mild und weitgehend trocken.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Freitag, 25. Septemner, beginnt in Wien mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages wird der Himmel allerdings zunehmend wolkiger. „Nach einem recht sonnigen Start in den Tag ziehen ab der Mittagszeit einige Wolken durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Wolken können die Sonne zeitweise verdecken, größere Wetterkapriolen sind aber nicht in Sicht. Die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt gering und damit sollte es in Wien überwiegend trocken bleiben. Der Wind weht meist mäßig aus Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen bei rund 10 Grad, am Nachmittag werden etwa 19 Grad erreicht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at