Sonne und bis zu 19 Grad: So wird der Freitag in Wien
Der Freitag startet in Wien recht sonnig, ab Mittag ziehen jedoch mehr Wolken auf. Mit rund 19 Grad bleibt es mild und weitgehend trocken.
Der Freitag, 25. Septemner, beginnt in Wien mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages wird der Himmel allerdings zunehmend wolkiger. „Nach einem recht sonnigen Start in den Tag ziehen ab der Mittagszeit einige Wolken durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Die Wolken können die Sonne zeitweise verdecken, größere Wetterkapriolen sind aber nicht in Sicht. Die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer bleibt gering und damit sollte es in Wien überwiegend trocken bleiben. Der Wind weht meist mäßig aus Nordwest. In der Früh liegen die Temperaturen bei rund 10 Grad, am Nachmittag werden etwa 19 Grad erreicht.