Lauf-Event sorgt für Sperren und Umleitungen in Wien

Eine Laufveranstaltung sorgt am 3. Oktober 2026 in Wien für Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind vor allem die Reichsbrücke und die Lassallestraße in Richtung Donaustadt.

Am Samstagvormittag müssen sich Autofahrer in Wien auf Behinderungen einstellen. Grund dafür ist die Laufveranstaltung „Run Vienna“, die am 3. Oktober 2026 über die Bühne geht. Für den Bewerb werden die stadtauswärtsführende Fahrbahn der Lassallestraße sowie die Reichsbrücke in Fahrtrichtung Donaustadt zeitweise gesperrt. Die Sperren gelten laut ÖAMTC voraussichtlich von 7.30 bis 9.30 Uhr.

Umleitung über Brigittenauer Brücke oder A23 empfohlen

Die Laufstrecke führt von der Reichsbrücke über die Lassallestraße und den Praterstern bis zur Prater Hauptallee. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten den betroffenen Bereich während der Sperre möglichst meiden. Der ÖAMTC empfiehlt, auf alternative Routen auszuweichen – etwa über die Brigittenauer Brücke oder die Südosttangente (A23). Mit kurzen Verzögerungen im Frühverkehr ist zu rechnen.