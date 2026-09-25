Schul-Ampel sorgt für Wirbel: Kind kommt täglich „gestresst und nervös“ nach Hause

Eine farbige Verhaltenstafel für Volksschulkinder sorgt derzeit für heftige Diskussionen. Ein Wiener Rechtsanwalt kritisiert das System öffentlich und berichtet, dass ein Kind dadurch täglich gestresst nach Hause komme.

Eine grüne, orange oder rote Tafel vor der Klasse – je nachdem, wie sich ein Kind „benimmt“: Ein solches System soll laut einem Wiener Rechtsanwalt an einer Wiener Volksschule eingesetzt werden. In einem Facebook-Beitrag übt der Anwalt Kritik an der Methode.

„Gestresst und nervös“

„Ich habe heute erfahren, dass es in Wien anscheinend eine Volksschule gibt, in denen den Kindern im Unterricht dauerhaft eine grüne, orange oder rote Tafel vor die Nase gestellt wird, je nachdem, wie sie sich ‚benehmen‘“, schreibt der Wiener Anwalt. Nach seinen Angaben ist auch das Kind einer Mandantin betroffen. Es komme wegen der Tafel „jeden Tag gestresst und nervös nach Hause“. Der Anwalt bezeichnet die Methode als „pädagogisch zweifelhafte Form der Disziplinierung von SCHULANFÄNGERN!!“.

„Ich fand es nur bemerkenswert, dass Schulen sowas machen“

Auf Nachfrage von 5 Minuten stellt der Rechtsanwalt im persönlichen Gespräch jedoch klar, dass er in der Sache aktuell nicht juristisch aktiv ist: „Ich bin da nicht mit rechtlichen Schritten beauftragt. Mir wurde das erzählt und das habe ich so wiedergegeben, weil es mich persönlich fasziniert.“ Einen konkreten Mandatsauftrag gebe es derzeit nicht: „Ich habe da noch keinen Auftrag in dieser Hinsicht. Ich fand es nur bemerkenswert, dass Schulen sowas machen und das wollte ich öffentlich thematisieren.“

Hunderte Kommentare unter Beitrag

Der Beitrag hat eine umfangreiche Diskussion ausgelöst. Zum Zeitpunkt des Screenshots (23. September um 21.15 Uhr) waren darunter 486 Kommentare zu sehen, zudem wurde der Beitrag 34-mal geteilt. Die Meinungen gehen dabei deutlich auseinander. Ein Nutzer bezeichnet die Methode als „öffentliche Demütigung“. Andere berichten von eigenen negativen Erfahrungen mit vergleichbaren Systemen. Eine Kommentatorin, die angibt, als Psychologin mit Kindern zu arbeiten und ursprünglich aus der Pädagogik zu kommen, kritisiert solche „Strafsysteme“ grundsätzlich. Sie schreibt von Kindern, die in der Schule verzweifelten, und spricht von „schwarzer Pädagogik“.

©Facebook Dieses Posting sorgt für Diskussionen.

Andere verteidigen das Prinzip

Doch nicht alle sehen die Ampelfarben grundsätzlich kritisch. Eine Nutzerin fordert etwa, zunächst mit der Schule abzuklären, „was genau dahinter steckt und was damit bezweckt wird“. Möglicherweise gebe es eine „logische Erklärung“, die das System weniger diskriminierend und abwertend erscheinen lasse. Ein weiterer Kommentator schreibt, er kenne solche „Ampelgedöns“ ebenfalls. Es handle sich um eine visuelle Rückmeldung, die allerdings „richtig angewendet werden“ müsse. Andere stellen grundsätzlich infrage, ob wegen einer solchen Methode sofort rechtliche Schritte erwogen werden sollten. Ein Kommentator meint, derartige Fragen sollten zunächst mit Schulleitung beziehungsweise Direktion geklärt werden.