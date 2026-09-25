Reit-Sensation in Schönbrunn: 21-jährige Wienerin reitet in Top 10

Traumstart im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn: Beim Auftakt der Longines Global Champions Tour ritten am Donnerstag gleich vier Österreicher in die Top 10. Allen voran verblüffte die 21-jährige Wienerin Lena Binder.

Die Wienerin Lena Binder ritt bei der Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn im ersten internationalen Springbewerb des Turniers der höchsten Kategorie auf Platz zehn.

Die Wienerin Lena Binder ritt bei der Longines Global Champions Tour Vienna | Schloss Schönbrunn im ersten internationalen Springbewerb des Turniers der höchsten Kategorie auf Platz zehn.

Trotz stellenweise strömendem Regen erlebte das Publikum am Donnerstag, dem 24. September 2026, einen furiosen Auftakt der Longines Global Champions Tour im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn. Im ersten CSI5-Bewerb über 1,45 Meter zeigte sich Österreichs Springreit-Elite von ihrer besten Seite. Den Tagessieg sicherte sich der Australier Thomas McDermott auf Shqely. Doch direkt dahinter feierten die heimischen Asse ein starkes Mannschaftsergebnis.

Tiroler Obernauer auf dem Podest

Der Tiroler Christoph Obernauer ritt mit seinem Pferd Kleons Jana auf den dritten Platz und sicherte Österreich damit den ersten Podestplatz des Turniers. Die Burgenländerin Bianca Babanitz landete mit Dakato auf dem fünften Rang, gefolgt von der Kärntnerin Julia Kogelnig auf Platz sieben. Die erst 21-jährige Lena Binder (Wien) ritt als eine der jüngsten Starterinnen im internationalen Feld auf den zehnten Platz. Komplettiert wurde das Heim-Ergebnis von Katharina Rhomberg (Rang 13) und Österreichs Nummer eins Max Kühner (Rang 16).