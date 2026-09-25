Pfefferspray und Stichattacke: Tatverdächtiger versteckte Messer unter Kappe

Gestern Abend wurden mehrere Einsatzkräfte zum Lerchenfelder Gürtel gerufen. Dort soll es zwischen mehreren Männern zu einer Schlägerei gekommen sein.

Einer der Beteiligten wurde dabei mit einem Messer verletzt. Vor Ort konnten die Beamten einen verletzten 23-jährigen Mann im Beisein zweier Freunde antreffen. Das Opfer soll kurz zuvor von drei Männern geschlagen, mit einem Pfefferspray eingesprüht und mit einem Messer verletzt worden sein.

Messer unter Kappe versteckt

Danach flüchteten die Tatverdächtigen. Die drei Tatverdächtigen, ein 20-Jähriger, ein 23-Jähriger und ein 21-Jähriger, alle syrische Staatsangehörige, konnten aufgrund einer genauen Personenbeschreibung in der Nähe angehalten werden. Der 23-Jährige hatte am Hosenbein sowie auf seinen Schuhen Blutflecken. Im Zuge der Durchsuchungen konnte bei dem 21-Jährigen ein Messer, welches er unter seiner getragenen Kappe versteckte, vorgefunden und sichergestellt werden.

Festnahme

Die drei Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, Ermittlungsbereich Leib/Leben geführt. Der 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.