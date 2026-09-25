Nach Hausverbot ausgerastet: Drei Polizisten dienstunfähig

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt zu einem Lokal im Bereich der Spittelauer Lände gerufen. Bei dem Einsatz wurden Polizisten verletzt.

Dort soll ein 24-Jähriger im Zuge eines Lokalbesuchs einen anderen Gast, einen 37-Jährigen, bedroht und mittels Faustschlags verletzt haben. Der Mann wurde angezeigt und in weiterer Folge wurde durch den Lokalbesitzer ein Hausverbot ausgesprochen.

Mann war äußerst aggressiv

Wenig später wurde erneut der Polizeinotruf verständigt, da der 24-Jährige vor dem besagten Lokal erneut erschien, lautstark umherschrie und die Örtlichkeit nicht verlassen wollte. Bereits beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Mann äußerst aggressiv. Er gestikulierte mit seinen Fäusten und stellte trotz mehrfacher Aufforderung, sein strafbares Verhalten einzustellen, dieses nicht ein. Weiters bedrohte er die anwesenden Polizisten.

Vier Polizisten verletzt

In weiterer Folge versuchte der 24-Jährige, die Beamten zu attackieren. Er wurde daraufhin wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme wurden vier Beamte verletzt. Drei von ihnen konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt gebracht.