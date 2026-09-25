Schüsse aus Auto? Glasscheibe zerbricht, Passant verletzt

Ein 35-jähriger Mann wurde in Wien-Favoriten durch eine zerbrochene Glasscheibe einer Straßenbahnhaltestelle verletzt. Zuvor soll es zwischen zwei Fahrzeugen zu einem Vorfall mit einer Gasdruckpistole gekommen sein.

Nach Angaben eines Zeugen sollen zuvor zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Absberggasse in Richtung Gudrunstraße gefahren sein. Einer der beiden Lenker soll dabei laut Zeugenaussage vermutlich mit einer Gasdruckpistole in Richtung des anderen Fahrzeugs geschossen haben.

Nach Angaben eines Zeugen sollen zuvor zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Absberggasse in Richtung Gudrunstraße gefahren sein. Einer der beiden Lenker soll dabei laut Zeugenaussage vermutlich mit einer Gasdruckpistole in Richtung des anderen Fahrzeugs geschossen haben.

Gegen 23.15 Uhr kam es in der Absberggasse im Bezirk Favoriten zu einem Zwischenfall, bei dem ein Mann verletzt wurde. Eine Glasscheibe einer Straßenbahnhaltestelle zerbrach und traf den 35-Jährigen. Nach Angaben eines Zeugen sollen zuvor zwei Fahrzeuge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Absberggasse in Richtung Gudrunstraße gefahren sein. Einer der beiden Lenker soll dabei laut Zeugenaussage vermutlich mit einer Gasdruckpistole in Richtung des anderen Fahrzeugs geschossen haben.

Fahrzeuge flüchteten in unterschiedliche Richtungen

Durch den mutmaßlichen Schuss soll die Scheibe der Haltestelle beschädigt worden sein. Eines der beteiligten Fahrzeuge soll weiß gewesen sein. Nach dem Vorfall sollen sich die beiden Autos in unterschiedliche Richtungen entfernt haben: Eines in Richtung Simmering, das andere in Richtung Hauptbahnhof.

Fahndung blieb erfolglos

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach den beteiligten Fahrzeugen ein, diese verlief jedoch ohne Erfolg. Der 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und den beteiligten Fahrzeuglenkern laufen.