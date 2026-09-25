Wega-Einsatz in Wien: Vater (42) randaliert und droht Kindern mit Tod

Nächtlicher Polizeieinsatz in Wien-Donaustadt: Ein 42-jähriger Mann drang gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Frau ein, verwüstete das Inventar und bedrohte seine drei Kinder mit dem Tod. Die Wega nahm den Mann fest.

Mitten in der Nacht spielten sich am Donnerstag, dem 24. September 2026, Szenen in einem Mehrparteienhaus in Wien-Donaustadt ab. Gegen 3.28 Uhr früh wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt zu einem Alarmeinsatz gerufen. Vor dem Gebäude trafen die Polizisten auf eine 21-jährige Frau und ihre zwei Brüder. Ihr 42-jähriger Vater (russischer Staatsbürger) hatte sich kurz zuvor gewaltsam Zutritt zur Wohnung seiner Ex-Frau verschafft, heißt es.

Wohnung verwüstet, Kinder mit dem Umbringen bedroht

Zum Zeitpunkt des Einbruchs befanden sich lediglich die drei Kinder in der Wohnung. Der 42-Jährige drehte völlig durch, verwüstete und zerstörte beinahe die gesamte Einrichtung. Zudem drohte er seinen eigenen Kindern mit dem Umbringen. Aus Angst flüchteten die Drei schließlich aus den eigenen vier Wänden ins Freie.

Wega stürmt Wohnung und nimmt Vater fest

„Durch Beamte der Sondereinheit Wega konnte der 42-Jährige in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden“, so die Wiener Polizei. Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 42-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Die drei Kinder blieben körperlich glücklicherweise unverletzt.